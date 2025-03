Majka, koja je bacila bebu u kontejner kod Doljevca, je neuračunljiva.

M. J. (22) iz doljevačkog sela Malošište okrivljena da je 12. decembra prošle godine, svoje novorođenče bacila u kontejner zbog čega se tereti za teško ubistvo u pokušaju, izbjeći će kaznu zbog neuračunljivosti. S obzirom na to da je vještačenje psihijatara Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu pokazalo da se radi o osobi sa psihijatrijskim problemima Više javno tužilaštvo u Nišu predložilo je da joj se izrekne mera bezbjednosti obaveznog liječenja na slobodi.

Kako je vještačenje potvrdilo sumnju da djevojka nije u stanju da shvati značaj svojih postupaka i upravlja njima, potvrđene su optužbe njenih roditelja ali i mještana Malošišta da je ona žrtva se**ualnog zlostavljanja, odnosno krivičnog djela obljube sa nemoćnim licem.

Krivični zakonik u članu 179 predviđa da "ko nad drugim izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin iskoristivši duševno oboljenje, zaostali duševni razvoj, drugu duševnu poremećenost, nemoć ili kakvo drugo stanje tog lica usled kojeg ono nije sposobno za otpor, kazniće se zatvorom od pet do dvanaest godina".

Međutim, u ovom slučaju muškarac koji je se**ualno zloupotrebio djevojku mogao bi da iza rešetaka provede čak 15 godina. U stavu 2 istog zakonskog akta navodi se da "ako je usled djela iz stava 1. ovog člana nastupila teška tjelesna povreda nemoćnog lica ili ako je djelo izvršeno od strane više lica ili na naročito svirep ili naročito ponižavajući način ili je učinjeno prema maloljetniku ili je djelo imalo za posledicu trudnoću, učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina".

Međutim, iz niškog Višeg javnog tužilaštva saopšteno je samo da je istraga protiv djevojke završena, da je predložena mjera psihijatrijskog liječenja na slobodi zbog sumnje da je počinila krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 114 Krivičnog zakonika. Kako je rečeno u ovoj pravosudnoj instituciji, zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo obljube sa nemoćnim licem nad njom, još niko nije procesuiran niti tužilaštvo ima bilo kakvih postupanja u tom pravcu.

A majka M. J. ali i cijelo Malošište, tvrde da dobro znaju ko je djevojku se**ualno zloupotrebio i traže da taj muškarac bude kažnjen.

"To je jedan čovjek iz doljevačkog sela Mekiš. Radi u preduzeću za odnošenje smeća u Doljevcu. Stalno je dolazio i kad smo bili i kad nismo bili tu. Nismo imali pojma šta u stvari radi sa njom niti smo primijetili da je trudna. Od kako je uhapšena njega više nigdje nema, ne dolazi više u naše selo da iznosi smeće, čuli smo da su ga prebacili na drugi teren. Tražimo da i on bude kažnjen, napravio nam je haos od života, ona je zbog njega nastradala. On je više kriv nego naša ćerka, ona nije znala šta radi a on je dobro znao šta joj je učinio", rekla je žena i dodala da je i na policijskom saslušanju navela ime muškarca za koga je uvjerena da je otac njenog neželjenog unučeta.

Svjedok koji bi takođe mogao da bude policiji veoma koristan ukoliko odluče da povedu postupak za obljubu sa nemoćnim licem je B. J. rođak i komšija ove porodice koji je kazao da je djevojčinog oca upozoravao da ne prima te muškarce u kuću i naglasio da je djevojka od djetinjstva duševno zaostala te da joj se stanje pogoršavalo jer se uopšte nije liječila.

Ukoliko tužilaštvo odluči da pokrene postupak protiv oca djeteta, ključna će biti DNK analiza odnosno poređenje biološkog materijala osumnjičenog sa genetskim otiskom odbačene bebe koja se smatra zlatnim standardom u dokazivanju očinstva.

