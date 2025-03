Direktorka Udruženja Zemlja djece u BiH govorila je o zatočenoj djeci u Brčkom.

Izvor: Youtube RTV HIT/Screenshot/ustupljene fotografije

Za dvije uhapšene osobe određen je pritvor, vlasnici kuće i njenom sinu. Djeca su smještena u jednom brčanskom hotelu, službe im pružaju sve vrste pomoći i podrške. O ovom slučaju koji je potresao BiH i region govorila je Mirsada Bajramović, direktorka Udruženja “Zemlja djece u BiH”, organizacije posvećene zaštiti djece i borbi protiv trgovine ljudima.

"Nažalost, i ovaj slučaj, kao i mnogi prethodni, ukazuju na to da se BiH još uvijek suočava sa nizom izazova koji jasno ukazuju da prava djece nisu prioritet u programima i politikama BiH vlasti na svim nivoima. Nemamo nikakvu strategiju niti akcioni plan posvećen pravima djece ni na jednom nivou vlasti. Trinaest godina lobiramo u FBiH da se Lanzarot konvencija primijeni u krivičnom zakonodavstvu FBiH, što se još nije desilo i imamo slučajeve gdje predatori i dalje mogu otkupiti kaznu zatvora do jedne godine. To su veliki apsurdi", kazala je Bajramović u Novom danu, prenosi Srpska info.

Ističe da u slučaju u Brčkom postoje elementi trgovine ljudima jer su djeca bila vrbovana, skrivena i zatočena. Vjeruje da Policija Brčko distrikta može dokazati ova djela tokom istrage.

"Djeca su bila higijenski zapuštena, u socijalnoj izolaciji. Sada su premještena u smještajne kapacitete zajedno, ne razdvajaju ih što je bitno jer još nije poznat identitet sve djece i vrlo je važno da se ne odvajaju da ne bi razdvojili bliže srodnike, što bi dodatno moglo traumatizovati ovu djecu. Ona su medicinski zbrinuta", kazala je.

Podsjetila je na slučaj od prije pet godina u Sanskom Mostu koji je imao iste odrednice – djeca iz Italije "data su na čuvanje ženi", i ilegalno prešla granicu.

"Ovo je neki novi modalitet vrbovanja i pripreme djece za određeni oblik eksploatacije da li u BiH ili zemljama u okruženju", navela je.

Starija djeca brinula o bebama

Upitala je kako je moguće da toliki broj djece boravi, a da ljudi iz okruženja ne primijete.

"Djeca su bila prepuštena sama sebi. Dobila sam informaciju da su djeca od 10 do 12 godina morala da brinu o bebama. Preuzimali su ulogu odrasle osobe. Rečeno mi je i da je nevjerovatno koliko su disciplinovani i kako za kratko vrijeme djevojčica od 10 godina presvuče bebu. Vidimo da je ovo korišćeno, po mom mišljenju i na osnovu iskustava s djecom žrtvama trgovine ljudima, da bi ovo bilo sabirno mjesta za djecu koja su pripremana za određenu vrstu eksploatacije. Treba imati sumnju da su određeni roditelji davali svoju djecu u zakup. Imali smo slučajeva gdje su bebe davali u zakup. Treba voditi računa i dali su sami roditelji bili eksploatatori", navela je.

Podsjetimo, u kući u naselju Ivici pronađeno je 31 dijete uzrasta do 12 godina za koje se sumnja da su žrtve trgovine ljudima. Zbog toga, 25. februara su uhapšene tri osobe, a sutradan je uhapšeno još pet osoba.

Među uhapšenima, navodno su sudski stražar i njegova majka.

Za kuću strave u Brčkom se saznalo kada je djevojčica od 12 godina izašla na ulicu i zaustavila prolaznicu.

(Srpska info/MONDO)