Multimilioner Mario Daser (36) ranjen je u četvrtak zajedno sa Miloradom A. (31) u jednom beogradskom restoranu, a za nepoznatim napadačima se i dalje traga. Poznati bokser često je punio novinske stupce u Njemačkoj kako o svojim ostvarenjima u ringu, tako i van njega, jer je čak tri puta hapšen, a 2019. bio je čak i 11 mjeseci iza rešetaka. O tim teškim danima i sam je pričao javno.

Pucnjava se, podsjetimo, dogodila 21. febrauara oko četiri sata ujutru u Ulici Knez Danilova u Beogradu. Poznati njemački bokser Daser povrijeđen je u potkoljenicu, dok njegov prijatelj ima povrede na vratu i ruci. Istragu povodom ovog napada vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Nakon pucnjave, njemački mediji sada su podsjetili na njegovu i te kako zanimljivu biografiju, koju su opisali slikovito "od očaja do sjaja". U mnogobrojnim tekstovima može se pročitati da borca i hvale i kude, ali jedno je sigurno - uspio je da iz siromašnog dijela rodnog Minhena uspije i vine se u zvijezde i postane milioner.

Izvor: društvene mreže

Mario Daser je hapšen tri puta, poslednji put se to dogodilo u avgustu 2019. kada je i proveo 11 mjeseci u pritvoru. Tada mu se na teret stavljalo krivično djelo teška prevara. Daser je nakon što je izašao iz pritvora 27. jula 2020. pričao za jedan njemački medij gdje je detaljno opisao svoje dane iza rešetaka.

"Bilo je kao na filmu! Uhapšen sam na benzinskoj pumpi u Tirkhajmu i to u trenutku kada sam natočio benzin u svoj "ferari". Samo su pritrčali sa fantomkama, opkolili me i uperili automate u mene. Uz prijetnju su me priveli", ispričao je Daser nakon što je pušten da se brani sa slobode"

Opisao je Deser i teške dane kad je uslijedila pandemija korone gdje nije bilo posjete zatvorenicima.

"U tom periodu je nastupila korona i nisam uopšte imao kontakt sa spoljnim svijetom. Bilo je prokleto teško u zatvoru", rekao je proslavljeni bokser koji je u profesionalnoj karijeri koju je započeo 2009. ostvario svih 14 pobjeda od kojih se sedam završilo nokautom.

Zbog teških dana koji su uslijedili, kako je naveo, rastao se i od supruge sa kojom je sada u dobrim odnosima i redovno viđa dijete.

Njemački Bild je, inače, nakon hapšenja boksera pisao i da je osumnjičeni upao u probleme jer je pozajmljivao novac za navodene, projekte sa nekretninama i da ih nije vratio. Među njima, kako su naveli, bile su i poznate ličnosti i poslovni ljudi. Kada je izašao iz pritvora Mario Daser počeo je da ulaže i radi u industriji montažnih kuća.

Poznati Nemac pričao je često o svom trnovitom putu do zvijezda. U rodnom Minhenu živio je godina gdje je upravljao fabrikom šljunka, ali bio je zadužen i za pomoć socijalno ugroženim mladim ljudima.

"Ja sam sa ulice i osoba koja želi previše! Nismo imali mnogo zbog velikih dugova mog oca koji je samo pobjegao i ostavio nas na cjedilu", rekao je ranije Daser koji nije završio školu.

Ženidbom je došao u posed šljunkare koja je u vlasništvu porodice njegove supruge. Na placu od 50.000 kvadratnih metara uzeo je hipoteku od 3,8 miliona eura. Uložio ga je u nekretnine, renovirao, prodao sa profitom i ponovo uložio, navode mediji iz Njemačke.

"Danas imam nekretnine u Minhenu, Augsburgu i Hrvatskoj. Imam patent za torpedo za čišćenje cijevi. Sada ga proizvodimo", kaže Daser, koji je takođe, vlasnik preduzeća za iznajmljivanje sportskih automobila.

