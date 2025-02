Miloš Vučević je objasnio do kada će zvanično obavljati funkciju premijera.

Izvor: K1 prinscreen

Miloš Vučević je 29. januara podnio ostavku na mjesto premijera, čime je pokrenut proces formiranja nove vlade ili raspisivanja izbora. Ipak, sve do trenutka kada Narodna skupština formalno konstatuje njegovu ostavku, politički pregovori među partnerima i dalje traju.

U emisiji 'Uranak' na televiziji K1, Miloš Vučević je objasnio do kada će zvanično obavljati funkciju premijera.

"U trenutku kada Narodna skupština konstatuje moju ostavku, počinje da teče rok od 30 dana za izbor nove vlade ili raspisivanje izbora. Period do održavanja te sjednice, na kojoj će ostavka premijera i vlade biti potvrđena, koristi se i za razgovore među političkim partnerima. Ne možemo zanemariti ni aktuelne društvene okolnosti – proteste, pokušaje dijaloga koji su za sada neuspješni, kao i ispunjavanje zahtjeva studenata. Proces je nezaustavljiv i pitanje je dana kada će biti sproveden", rekao je Vučević.

Iako se spekuliše da bi mogao ponovo da preuzme premijersku funkciju, on to odbacuje kao nerealan scenario.

"To je pravno-politički izvodljivo, ali gotovo sam siguran da to nije opcija. Zaista ne vidim logiku u tome – zašto bih podnosio ostavku da bih odmah dobio novi mandat? Da sam želio rekonstrukciju vlade, mogao sam to da učinim kao premijer. Mislim da ne postoji ni promil šanse da se tako nešto dogodi“, istakao je Vučević.

Na pitanje da li vidi sebe u novoj Vladi u ulozi nekog resornog ministra, Vučević kaže:

"U ovoj Vladi ne. Ne znam da li će se desiti u nekoj budućnosti, jer to zavisi od volje građana, izbornih rezultata" - dodaje.

(MONDO/Nevena Davidović)