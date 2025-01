Aleksa Milojević iz Knjaževca osumnjičen je trostruko ubistvo.

Izvor: Facebook

U Višem sudu u Zaječaru počelo je suđenje Aleksi Milojeviću, optuženom za ubistvo oca, babe i dede 6. juna prošle godine u Knjaževcu.

I dok tužilaštvo za ovo krivično delo traži doživotnu robiju, odbrana se nada da će zbog teških životnih okolnosti koje su dovele do zločina, mladić dobiti kaznu do 20 godina zatvora.

Aleksa Milojević je juče izjavio da se kaje zbog onoga što je učinio, priznao je krivicu za trostruko ubistvo i rekao je da je njegova najveća kazna to što njegovi najmiliji više nisu živi i što će on morati da živi sa činjenicom da ih je ubio, piše Republika.

Pred sudskim većem Milojević je rekao da je bio posvećen brizi o nepokretnom dedi koji je imao i Alchajmerovu bolest, baki sa ugrađenim pejsmejkereom i ocu sa posledicama moždanog udara. Vodio ih je kod lekara, brinuo o domaćinstvu, išao u nabavku, a dedu presvlačio i kupao.

Kobnog dana, deda ga je gađao prljavim pelenama i tu je, prema njegovim rečima, došlo do prekida svesti. Ne seća se zločina, već samo kada je krvav izašao ispred kuće i pozvao prvu komšinicu. Objasnio je da je puška kojom je počinjen zločin bila dedina, da je bila napunjena i da je stajala oslonjena o zid u sobi babe i dede.

Komšije i prijatelji svedočili su da je Aleksa bio potpuno posvećen porodici, da je bio pod pritiskom i da nije imao privatan život.

Prema rečima Vesne Momčilović, advokata optuženog, cilj odbrane je da ne dođe do kazne doživotnog zatvora, već da Milojević dobije kaznu od 10 do 20 godina zatvora za to teško krivično delo. S druge strane, stric i deda optuženog svedočili su da je Aleks lagodno živeo, jer je porodica bila imućna, a da je svakog prepodneva dolazila žena koja mu je pomagala. Suđenje će biti nastavljeno 13. marta.

(Republika/Mondo/A.V.)