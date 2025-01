U stanu na Voždovcu pronađeno je tijelo žene sa vidljivim povredama.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tijelo žene J. Đ., sa vidljivim podlivima na tijelu, zatečeno je u stanu na Voždovcu, dok je njen sin D.J. (23) u pratnji policije prevezen na VMA. Sumnja se da je ubio majku.

"Kako sam saznao, na tijelu žene bili su vidljivi podlivi, sumnja se da je nesrećna žena ubijena i da je ubio sin. A navodno je on sam otišao u policiju i rekao šta je uradio", rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Prema njegovim riječima, tijelo žene je prevezeno na obdukciju, a sina je policija prevezla na toksikologiju na VMA.

"Riječ je o porodici u kojoj je policija više puta dolazila, ali mislim da nesrećna žena nikada nije prijavila sina za nasilje u porodici. Mislim i da je D.J. imao psihičkih problema, ona je verovatno imala previše razumevanja za njega, kao i svaka majka", rekao je izvor.

Ako trpite nasilje, kontakt telefoni Savetovališta protiv nasilja u porodici (SOS telefon i sigurna kuća) su:

0900-011-011, besplatan poziv, radnim danima od deset do 19 časova

011 2769-466, radnim danima od deset do 19 časova

062304-560, od 19 do deset časova

Hitni pozivi za prijavu nasilja u porodici mogu se izvršiti na broj 0900-100-600 od 00 do 24 časa, besplatnim pozivom.

(Informer/MONDO/Nevena Davidović)