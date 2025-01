Oglasio se advokat jednog od osumnjičenih u slučaju ubistva Danke Ilić.

Slučaj Danke Ilić koja je nestala 26. marta u Banjskom Polju kod Bora, nakon čega je objavljena informacija da je malena Danka ubijena i dalje uznemirava javnost. Sudski postupak u vezi sa tim ubistvom, i dalje visi o koncu, s obzirom na to da je Apelacioni sud u Nišu ukinuo rješenje o potvrđivanju optužnice podignute protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića. Rok suda da donese odluku o optužnici ističe danas, a Milinko Jovanović, advokat Radoslava Dragijevića, oca optuženog Dejana, ekskluzivno za Kurir televiziju otkrio je detalje slučaja:

"Apelacioni sud u Nišu je ukinuo rješenje Višeg suda u Zaječaru o potvrđivanju predmetne optužnice, sada očekujemo novu odluku u vezi sa ovom optužnicom. Postavlja se pitanje zašto je donešena ovakva odluka. Apelacioni sud naložio je dvije osnovne stvari. Prvo, da Viši sud jasno i konkretno navede dokaze iz kojih proizilazi opravdana sumnja da su okriljeni izvršili krivična djela iz optužnice, a drugo, da ocjeni navode branioca okrivljenih u odgovorima na optužnicu, koje su svi branioci podnijeli, a sud nije cenio", započeo je Jovanović.

"Ja kao advokat oca Radoslava Dragijevića predložio sam da se krivični postupak protiv njega obustavi, iz razloga što je on otac Dejana Dragijevića, a on kao najbliži srodnik ne može da odgovara za djela koja mu se stavljaju na teret, a to je neprijavljivanje krivičnog djela i pomoć izvršiocu. Njega zakon oslobađa odgovornosti za ta krivična djela, čak i da ih je počinio.

Prof. dr Ratomir Antonović, Centar za bezbjednost DBA, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije "Redakcija" i takođe govorio na ovu temu: "Ono što baca sijenku na cio postupak jeste da je dijete udareno vozilom bilo u prtljažniku istog vozila, a kada se ono pregledalo, materijalnog traga nije bilo. Riječ je o vrlo malom djetetu, imalo je na sebi i pelenu i cuclu. Neki DNK trag morao je ostati. Tijelo je suštinski nosilac tih bitnih tragova. Kada bi ga našli, jedino tada bi mogli da znamo kako je nastupila smrt. Sumnja je i na regularnost davanja iskaza, nismo još imali slučaj delimičnog davanja iskaza. Ono što je rekao kolega, neko ko je u najbližem stepenu srodstva ne može pravno odgovarati za neprijavljivanje.

