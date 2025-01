"Zauzeli smo politički stav, nećemo čestitati, jer mislimo da nema smisla."

Izvor: Profimedia/AA/ABACA

Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas da će vladajuća Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), čiji je predsjednik, bojktovati inauguraciju Zorana Milanovića, koji je ubjedljivom pobedom osvojio drugi predsjednički mandat.

"Zauzeli smo politički stav, nećemo čestitati, jer mislimo da nema smisla. Zbog flagrantnog kršenja Ustava, nećemo se izlagati apsurdnoj situaciji da slušamo Milanovićevu zakletvu na Ustav koji je kršio u bezbroj prilika" - rekao je Plenković novinarima u Zagrebu posle sjednice stranačkog vrha.

Plenković je precizirao da na inauguraciju neće ići ni on ni predsjednik Sabora Gordan Jandroković, takođe funkcioner HDZ. Na pitanje da li to predstavlja nepoštovanje volje birača, Plenković je odgovorio da je to "politički stav".

On je rekao i da vrh HDZ nije zadovoljan rezultatima predsjedničkih izbora, na kojima je Milanović, aktuelni predsjednik države koga je nominovala opoziciona Socijaldemokratska partija Hrvatske, ubjedljivo pobedio kandidata HDZ Dragana Primorca.

"Primamo na znanje rezultate, poštujemo volju građana, sarađujemo u okviru Ustava, ali na licemernost da slušamo Milanovića kako daje zakletvu posle kršenja Ustava, to ne dolazi u obzir" - rekao je hrvatski premijer.

U jučerašnjem drugom krugu predsjedničkih izbora, Milanović je dobio 1.122.859 glasova, odnosno 74,68 odsto, a Primorac 380.752 glasa, odnosno 25,32 odsto. Izlaznost je bila oko 44 odsto.Do drugog mandata na Pantovčaku, Milanović je stigao najubedljivijom pobjedom nekog kandidata u drugom krugu predsjedničkih izbora u hrvatskoj istoriji. Njegova pobjeda nije iznenađenje, budući da mu je u prvom krugu 29. decembra malo glasova nedostajalo do apsolutne većine i pobjede.

U pobjedničkom govoru, Milanović je rekao da taj rezultat smatra priznanjem za dosadašnji rad, ali je dodao da je to poruka vladi. Milanović je, međutim, rekao da "pruža ruku" vladi, što je Plenković ocenio kao "pi-ar gest" i dodao da ni šef države nije čestitao njegovoj stranci kada je pobijedila na izborima.

Plenković je danas nekoliko puta rekao da je HDZ na parlamentarnim izborima u aprilu 2024. treći put dobio povjerenje da vodi vladu i dodao da ne smatra da je Primorčev rezultat poruka njemu kao premijeru i predsjedniku vladajuće stranke. Najavio je da će fokus HDZ sada biti na pripremi za ovogodišnje lokalne izbore.