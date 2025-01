Mještani sela Gradište kod Prokuplja i dalje su uznemireni nakon zločina u kom na svu sreću nema stradalih.

Izvor: Facebook

Mladić F.M. (27) napao je sjekirom komšije u Merošini kod Prokuplja zbog čega je uhapšen i određen mu je pritvor do 30 dana. F.M. iz sela Gradište u opštini Merošina je za božićne praznike došao u posjetu babi i dedi iz Njemačke.

"Pa vidite, krvi ima na jelki, ciglama oko bašte, skroz dolje putem do raskrsnice u selu. Stvarno je stravično šta smo preživjeli, samo se nadam da će Srđan i Vlastimir biti dobro u bolnici u Nišu", rekao je A.L. za "Kurir".

F.M. je kobne večeri sjedio sa dedom Anđelkom kod koga je došao iz Berlina u Njemačkoj. Tamo se liječio od psihijatrijski problema i nije završio terapiju.

Uzeo je sjekiru i otišao do susjedne kuće gdje je započeo svoj krvavi napad zbog čega je makadamski put i dalje natopljen krvlju. Napao je S. i V, a masakr je spriječio rođeni brat F.M. koji je skočio i oborio ga na zemlju da bi sačekali policiju i Hitnu pomoć.

"To je noć, on je već uradio šta je uradio, i ja sam došao do njega na nekih desetak metara i počeo sam da vičem 'ne, Filipe, ne', ali mjislim da me on nije ni čuo, tako je bio potpuno odsutan. Onako goloruk, ništa nisam mogao da učinim, ni da mu pomognem u tom trenutku jer i nisam znao tačno šta se dogodilo. Srđan je došao već sav krvav do nas. Pozvao sam policiju i njegovog brata. Nismo znali šta da radimo u toj situaciji jer nismo doživjeli nikad. Mi ovdje u dvije kuće imamo sedmoro djece i da je krenuo na dolje, život bih dao da ga spriječim da nam naudi", nastavio je A.L.

S. i V, otac i sin, su i dalje u bolnici u Nišu u teškom stanju. Cijelo selo se moli za njih, a F.M. je priveden tužiocu u Prokuplju i branio se ćutanjem, odnosno nije iznio svoju odbranu.