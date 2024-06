Vršnjaci petnaestogodišnje Lane Stojković dijelili su eksplicitan snimak po grupama i tvrdili da se ona nalazi na njemu.

Petnaestogodišnja Lana Stojković postala je žrtva osvetničke po*nografije nakon što su njeni vršnjaci dijelili snimak tvrdeći da je ona na njemu. Lana nije sjedjela skrštenih ruku već je riješila da se sama obračuna sa dječakom od kog je cijela priča i krenula. Nakon pakla kroz koji je prošla, Lana je riješila da javno podijeli svoje iskustvo, ali je i na svojim mrežama dala prostor i drugim djevojkama da podijele svoje, kako bi pokušala da im pomogne.

Ova mlada djevojka izašla je u javnost kako bi sa svima podijelila svoju priču, ali i pomogla mnogima koji prolaze kroz isto.

"Kontaktirao me je drug koji je maturant (osnovna škola), oni su godinu dana mlađi od mene, i koji mi je ispričao kako je na dan mature jedan dječak išao od osobe do osobe i pokazivao snimak koji je našao na Telegramu na kome djevojka oralno zadovoljava muškarca, tvrdeći da sam na tom videu ja. Tu je bilo stotinak ljudi", priča Lana.

Kako kaže, na tom snimku se ne vidi lice djevojke, već samo kosa koja je slična njenoj boji. Video, kako tvrdi, potiče iz grupa na Telegramu.

"Prvo sam pozvala svoje roditelje i pokušala sama da riješim problem, kako oni nisu bili u gradu. Odmah sam otišla u školu tog momka, koja je ujedno bila i moja škola i svi nastavnici me znaju. Požalila sam se, ali nisam dobila nikakvu povratnu informaciju. Objasnila sam im situaciju, ali su rekli da ne mogu da mi pomognu", kaže Lana.

Zatim je, kako kaže, hrabro odlučila da se suoči sa momkom koji joj je sve to priredio.

"Pronašla sam njegov broj telefona i pozvala ga. On se prvo pravio da me ne poznaje, a kada sam mu rekla - poslaću ti video, pa možda se prisetiš, počeo je da se pravda kako on mene ne poznaje i kako nema pojma o čemu se radi. Ja sam mu rekla i da sam nabavila broj njegove mame i da ću razgovarati sa njom, iako nisam, nego sam samo željela da ga uplašim i vidim njegovu reakciju, on se tada uspaničio. Rekao je da će uraditi sve, samo da ne kažem njegovoj mami", kaže Lana.

U gradu su mi dobacivali, ja sam im slala poljupce

"Snimak se širio po grupama i svi su to vidjeli. Međutim, meni je bilo najvažnije da moji najbliži znaju da to nisam ja i da dobijem njihovu podršku. Na ulici su mi dobacivali, ali se ja nisam osvrtala na to, već sam im slala poljupce", priča Lana.

U cijelu priču umiješali su se i roditelji, bez čije podrške Lana kaže da ne bi mogla ništa. Posle mnogo razgovora sa roditeljima dotičnog momka uslijedilo je i njegovo izvinjenje, ali ne i izvinjenje roditelja.

"On mi je poslao pismo kako bi mi se izvinio. Međutim, da li može da se oprosti nakon svega kroz šta sam prošla?", rekla je djevojčica.

Sa druge strane, roditelji dječaka nisu našli za shodno ni da se izvine, ali ni da pitaju kako je Lana nakon razgovora sa njenim roditeljima. Od tog događaja prošlo je samo nekoliko nedjelja, a ova hrabra djevojčica je odlučila da javno podijeli svoju priču, kako bi onima koji prolaze kroz isto pokušala da pomogne i pruži podršku, pogotovo onima koji je nemaju među svojim najbližima.

"Ne možete da vjerujete koliko mi se javlja i djevojčica i dječaka, ali i žena. Javljaju mi se i oni koji su stvarno u problemu, jer se njihov pravi snimak našao u javnosti, ali i oni čije su glave fotošopirane. Većina njih nema nikakvu podršku porodice i bližnjih, pa neki ne izlaze iz kuće godinama, a zapadaju i u samopovređivanje", navodi Lana i dodaje:

"Slušala sam priče da su roditelji krivili ćerke koje su se našle u takvoj situaciji, kažu im: 'Pa što nosiš kratku suknju'".

Podržali bismo je i da jeste i da nije ona

Majka Nada Stojković kaže da je bila šokirana situacijom u kojoj se njena ćerka našla.

"Ja sam majka tri ćerke i jednog sina i bilo mi je stvarno odvratno to što se dogodilo. Staviti u takav jedan kontekst Lanu, koja je dijete od petnaest godina... Pokušala sam da je ohrabrim da se suprotstavi cijeloj situaciji. Naša podrška bila je apsolutna, uopšte nije bilo pitanja da li ona jeste ili nije na tom snimku", kaže Nada Stojković, Lanina mama za "Prva" TV.

