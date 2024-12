Sve su češći napadi na taksiste.

Policija je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsila tri muškarca i jednu djevojku zbog sumnje da su učinili dva krivična djela razbojništva, napadavši i povrijedivši dva taksi vozača u prethodnih trideset dana, ali nisu samo muškarci mete napada, u Beogradu su napadnute i žene koja voze taksi. Povono se postavlja pitanje mogu li taksisti da dobiju neku vrstu zaštite.

Lidija Treneski, doživjela je napad kao vozač taksija, ali se i prisjeća situacije povodom ubistva njenog supruga, koji je takođe radio kao taksista.

"Dvanaestog marta 2015. godine pokupio je stranku u Kotežu na taksi stanici, krenuo je prema Padinskoj skeli, skrenuo je na putu za Jabučki rit i tu je završio.Stranka ga je ubila, meni je javljeno kasnije i eto izgubio je čovjek život, krenuo je da radi i nije se vratio kući", prisjeća se Treneski.

Nakon smrti supruga, Lidija je kako bi prehranila porodicu počela vozi taksi. U februaru ove godine i ona je napadnuta. Napad se dogodio oko 19.30, kada je stranku ostavila na željenoj adresi. Nekoliko mjeseci trebalo joj je da prevaziđe strah.

"Ipak, noću i dalje ne radim, ne smijem. Sad nekako kad podignu ruku kad prilazim gledam ko je, šta je iako vi ne možete procijeniti kad neko stoji sa strane da li će nešto uraditi kad uđe u vaš auto", navodi taksistkinja.

Od početka godine, pored Lidije, napadnuto je još četvoro taksista.

Panik tasteri obavezni u Turskoj

Direktor Taksi komore Boško Vukojević navodi da su taksisti potpuno nezaštićena profesija.

"Insistiramo i tražimo da dobijemo status, modifikovani status službenih lica, bez prava nošenja oružja, ali sa većom krivičnom odgovornošću onih koji budu napadali taksiste. Takođe, tražimo i panik taster, to je zaista neophodno", ističe Vukojević.

O uvođenju panik tastera u taksi vozila razmišlja se i u Gradu. Ukoliko se ova odluka usvoji, to bi za one koji su već dio javnog prevoza značilo da mogu da alarmiraju nadležne u bilo kojoj sumnjivoj situaciji, istovremeno obavještavajući i svoje udruženje i sekretarijat za javni prevoz koji obavještava policiju.

Primjer dobre prakse dolazi iz Turske, od kraja novembra panik tasteri obavezni su u svim taksi vozilima. Svakodnevno Beogradom vozi oko 6.500 taksista, i kako kažu uvođenje panik tastera za njih bi značilo sigurnost. Lidija Treneski vjeruje da je imala patik taster tokom rasprave sa strankom, sigurno bi ga pritisnula i vjeruje da bi neko došao.

U slučaju da dobiju status povlašćenog službenog lica prema Krivičnom zakoniku, ko ih napadne ili prijeti da će napasti, biće kažnjen zatvorom od jedne do pet godina. Ako je nanesena laka tjelesna povreda ili je prijećeno oružjem, kazna je od dvije do osam godina zatvora. Za teže povrede, kazna je Ukoliko, se zadobiju teže tjelesne povrede kazna je i do 12 godina.

