Milisav Novičić, osnivač i vlasnik firme iz Čačka, brine o svojim vjernim i vrijednim radnicima koje je nagradio automobilom i stanom.

U današnjem vremenu kada se radnici izrabljuju do neljudskih granica, ima onih koji misle na svoje zaposlene i ne gledaju ih kao roblje. Takav svijetli primjer je Milisav Novičić, osnivač i vlasnik firme "Unipromet" iz Čačka.

Njegova firma zapošljava 660 ljudi i on je riješio da "časti" radnike sa najdužim radnim stažom. Poklonio im je osam novih automobila marke "Reno" u čast 35 godina firme.

"Iskreno, nisam se kontrolisao. Nije me zanimalo šta se dešava kod drugih. Nije me interesovala ni politika, uvijek sam gledao svoju djecu, radnike i 'Unipromet'. Ovi radnici su lojalni, najbolji i biće najbolji sigurno. I ranije su radnici dobijali kredite za kuće i stanove. Uvijek sam gajio klimu da sve zadovoljim u potpunosti, da nijedan radnik ne može da mi kaže da se rasipam, dok njihova djeca gladuju. To ne može da se desi", rekao je Novičić.

Ova firma se inače bavi proizvodnjom zaštitnih ograda i panela protiv buke za auto-put. Svoje zaposlene cijeni od prvog dana, jer su oni "motor" koji pokreće firmu naprijed.

"Imao sam prije ovoga auto. Sticajem okolnosti, dan prije nego što sam dobio automobil, udari mi ga teretnjak i razbije mi lim pozadi. Meni je ovo bilo iznenađenje na dan proslave, ništa nisam znao za ovo", rekao je inženjer Budimir Ćuković.

Prvi put je pažnju medija privukao Novičić kada je radnicima ponudio da sami upišu iznos svoje plate. Takođe, firma je pomogla mnogim svojim radnicima tako što im je ponudila beskamatne kredite za kuću i stan.

"Počela sam da radim ovdje 1994, među prvih sedam radnika sam bila. Iskreno me je najviše dosad zadržao gazda - kao jedna porodica smo. Rasli smo svi zajedno, uvijek je bio tu za nas, kao humanista pravi. Možda sam mogla i drugi posao da nađem, ali zadržali su me njegovo povjerenje i vizija. Posle sam ušla u godine i što da pronađem drugi posao. Nisam ovo očekivala, stvarno je bilo veliko iznenađenje. Sve se odigralo u tajnosti. Ušla sam u firmu sa biciklom, a posle 30 godina imam novi auto", navela je kuvarica Ljiljana Tica.

