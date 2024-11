Zbog smrti Dragana Markovića Palme u Jagodini je proglašena trodnevna žalost.

Dragan Marković Palma preminuo je u 64. godini, posle kraće bolesti. Porodica i prijetelji se opraštaju od lidera Jedinstvene Srbije u njegovom domu u Končarevu.

Kako saznajemo, u Jagodini je zbog njegove smrti proglašena trodnevna žalost. Sahrana Drahana Markovića Palme zakazana je za utorak u 14 časova na groblju u Končarevu.

"Moramo da čuvamo uspomenu na njega"

Ministar unutrašnjih poslova Srbije, Ivica Dačić, je gostovao danas u Jutarnjem programu na televiziji Pink, a tokom gostovanja je sve vrijeme plakao zbog smrti dugogodišnjeg prijatelja.

"Zvao me je da se vidimo za vikend, pravio je večeru za prijatelje, nisam mogao da dođem zbog demonstracija. Nisam ni znao da je bio u bolnici. On je umro u bolnici, a ne u svom domu, kako se pisalo. Imao je tešku bolest, ali nije hteo o tome da govori, nisam ni znao da je situacija toliko ozbiljna. Moramo da čuvamo uspomenu na njega, sinoć je bio veliki broj ljudi u njegovom domu u Končarevu. Pozivam sve da dođu na sahranu u Jagodinu u utorak. U smrti nema rastajanja, on je bio moj brat", rekao je Dačić i dodao:

"Shvatio sam da se nešto loše sprema, kada je prije neki dan donio odluku da sina Dalibora imenuje za potpredsjednika Jedinstvene Srbije. Niko mi nije javio da je kritično stanje, meni je novinar jedan javio da je Dragan preminuo. Umro je u zemunskoj bolnici, imao je problem sa jetrom, našli su mu bakteriju u organizmu, koja je napravila problem u cijelom tijelu. Stanje je bilo kritično, dva puta je bio na reanimaciji, treći put ta reanimacija nije uspjela", zaključio je Dačić.

