U Višem sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje roditeljima dječaka ubice, Vladimiru i Miljani Kecmanović, koji se izjašnjavaju na navode proširene optužnice, kojom im se na teret stavlja da su zapustili i zlostavljali maloljetnog sina koji je počinio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar". Vladimir Kecmanović izjasnio se da nije kriv, a roditeljima ubijene djece bilo je teško da slušaju izlaganje Kecmanovića o "druženju, učenju i razgovorima" sa maloljetnim ubicom.

Kako se nezvanično saznaje, Vladimir Kecmanović je govorio kako su oni praktično bili idealni roditelji, te da su se družili, učili i razgovarali sa sinom, što je roditeljima bilo teško da slušaju.

"Sigurno je bio pod ljekovima"

Vladimir Kecmanović je, prema nezvaničnim saznanjima portala Blic, tokom davanja iskaza govorio i o iskazu dječaka ubice pred sudom, a u kom je dječak naveo da ga je otac nazivao psihopatom, te da masakr ne bi počinio da ga otac nije učio da puca i da nije imao oružje kod kuće, ali i da ga majka nije pritiskala da u svemu bude najbolji.

Između ostalog, Kecmanović je naveo da je njegov sin "sigurno bio pod ljekovima kada je tako govorio i da je bio usporen". Inače, Kecmanović je odbio da odgovara na pitanja glavnog javnog tužioca Nenada Stefanovića i dva javna tužioca u vezi streljane i uticaja koji je to imalo na dječaka ubicu. Inače, pojedini roditelji su napustili sudnicu.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je 25. oktobra podnelo Višem sudu u Beogradu proširenje optužnice protiv Kecmanovića zbog sumnje da su izvršili zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica.

Proširenje optužnice uslijedilo je nakon što je dječak ubica, po prvi put od 3. maja 2023. kada je počinio masovno ubistvo, izašao iz bolnice u kojoj se nalazi, te u pratnji policije, sanitetom Hitne pomoći prevezen u zgradu Specijalnog suda u Beogradu, gdje je svjedočio u krivičnom postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja.

"Majka je stalno tražila da budem najbolji. Ljutila se i vikala kada nisam bio najbolji. Zbog toga što je stalno tražila više od mene, ljutio sam se i ja na nju. To njeno ponašanje je uticalo da uradim to što sam uradio. Da nisam imao očeve pištolje, ovo ne bih učinio", rekao je on na suđenju.

