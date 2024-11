Uhapšeno je 14 osoba na protestu u Novom Sadu.

Izvor: mondo.ba

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije saopštava da su policijski službenici PU Novi Sad za vrijeme i nakon održavanja skupa u Novom Sadu preduzeli mjere i radnje prema sledećim licima: S.L. (1982), koji je doveden zato što je metalnom šipkom lomio sredstva video-nadzora, odnosno kameru koja se nalazila na spoljnom zidu Gradske kuće.

Lice je zadržano do 48 sati zbog nasilničkog ponašanja na javnom skupu. D.R. (2008), koji je doveden zato što je udarao i razbijao prozore Gradske kuće.

Lice je predato sudiji za maloljetnike zbog nasilničkog ponašanja na javnom skupu. M.K. (2004), koji je doveden zbog bacanja kamenica na objekat Gradske kuće i tom prilikom polomio stakla.

Lice je zadržano do 48 sati zbog nasilničkog ponašanja na javnom skupu. M.M. (2004), koji je doveden zbog bacanja kamenica na objekat Gradske kuće i tom prilikom polomio stakla.

Lice je zadržano do 48 sati zbog nasilničkog ponašanja na javnom skupu I.B. (1998), koji se sumnjiči da je zapaljenu eksplozivnu napravu, kroz razbijen prozor, ubacio u unutrašnjost Gradske kuće. Lice je zadržano do 48 sati zbog nasilničkog ponašanja na javnom skupu L.N. (2005), kod koga su policijski službenici pronašli šok bombe.

Licu je podnijeta prekršajna prijava u redovnom postupku.A.Č. (2005), kod koga su policijski službenici pronašli šok bombe.

Licu je podnijeta prekršajna prijava u redovnom postupku A.M. (2004), koji je bacao kamenice na objekat Gradske kuće i tom prilikom nanio oštećenja.

Lice je zadržano do 48 sati zbog nasilničkog ponašanja na javnom skupu (2005), koji je bio zajedno sa dovedenim A.M. koji je bacao kamenice na Gradsku kuću. Daljim radom nije utvrđena odgovornost lica i ono je nakon uzimanja izjave pušteno.

R.S. (1997), koji je prilikom privođenja zbog nasilničkog ponašanja i uništavanja kamere na Gradskoj kući, napao policijske službenike. Lice je zadržano do 48 sati zbog napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti. G.J. (1974), koji je, prilikom privođenja lica R.S., udario policijskog službenika, što je R.S. iskoristio i pobjegao.

Lice je zadržano do 48 sati zbog napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti M.B. (1982), koji je iz prikolice cisjterne, koja je dovežena traktorom, na Trgu slobode, ispred Gradske kuće, izbacio neutvrđenu tečnost, za koju se sumnja da su fekalije. Lice je zadržano do 48 sati zbog izazivanja opšte opasnosti M.S. (1998), koji je metalnom kantom razbio izlog staklo dimenzije 150h100 cm na prostorijama Srpske napredne stranke. Lice je zadržano do 48 sati zbog uništenja i oštećenja tuđe stvari S.Č. (1965) koji je došao ispred prostorija SNS sa jasno vidljivim čekićem u džepu, koji mu je oduzet. Protiv lica je podnijeta prekršajna prijava u redovnom postupku.

(MONDO/Aleksandar Blagić)