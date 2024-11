Njihov makro osuđen na tri godine i dva mjeseca zatvora, one kažnjene prekršajno...

Izvor: Ana Paunković

Mihailo Maksimović, najpoznatiji srpski makro, za kog su navodno radile i mnoge poznate žene, osuđen je pravosnažno na tri godine i dva mjeseca zatvora, kao i novčanu kaznu od 300.000 dinara zbog toga što je od 17. novembra 2015. do 12. januara 2019. na različitim lokacijama u Beogradu podsticao dvije devojke na prostituciju. Kako se navodi u potvrđenoj presudi Višeg suda u Beogradu, on je preko društvenih mreža reklamirao prostituciju.

Istom presudom, na kaznu od 16 mjeseci zatvora i 150.000 dinara osuđen je njegov rođak Dušan Milenković.

"U novembru 2015. počeo je da izlazi sa jednom od djevojaka i stupio je u intimne odnose sa njom, a potom je u novembvru 2017. upoznao drugu, koja je pristala da se bavi prostitucijom. Maksimović je organizovao profesionalno fotografisanje djevojaka radi prezentacije klijentima, ugovarao im vrijeme, mjesto i iznos novca za pružanje seksualnih usluga. Takođe, organizovao im je prevoz od stana do mjesta sastanka sa klijentima i nazad, uzimao tako zarađeni novac u iznosu koji je on odredio", navodi se u presudi.

"Na isti način kako je do tada Maksimović radio, organizovao je sastanke sa dvije oštećene djevojke i drugim djevojkama koje su za njih radile, sve dok dvije oštećene 19. januara 2019. nisu uhapšene u hotelu, dok su pružale seksualne usluge turskim državljanima, za šta su osuđene i novčano kažnjene za prekršaj", navodi se u odluci suda.

Podsjetimo, kako je Kurir ranije pisao, jedna od uhapšenih je stilistkinja, koja je svjedočila i na suđenju i priznala da je nekoliko godina radila za Maksimovića, koji je, kako je navela, uzimao 30 procenata od zarade.

"Najviše posla imala sam tokom košarkaškog turnira fajnal-for Evrolige, koji je održan u maju 2018. u Beogradu. Ja sam imala pet klijenata zaredom", ispričala je na saslušanju stilistkinja.

U presudi Apelacionog suda, koji je kazne potvrdio, navodi se da je sud pravilno cijenio olakšavajuće okolnosti, odnosno da su okrivljeni priznali izvršenje krivičnog djela, iskazano kajanje, a od otežavajućih okolnosti za Maksimovića to što je i ranije osuđivan, između ostalog i za isto krivično djelo.

Podsjetimo, Maksimović je pred sudom tokom iznošenja odbrane detaljno govorio o "poslu", a posredovanje u prostituciji opisivao kao vođenje "firme". Tada je izjavio i da su djevojke mesečno radile 15 do 20 dana, a da su zarađivale 5.000 do 10.000 eura.

"Dvije oštećene djevojke, koje se pominju u optužnici su kontaktirale mene, a ne ja njih. Bio sam iskren i korektan, znale su od prvog dana šta je njihov posao. Nisam zalazio u to kakvih su materijanih prilika bile, to me nije zanimalo. Postojala su pravila firme, kao i u svakoj kompaniji, kao i propisane kazne, koje ja i nisam primjenjivao. Moram da kažem, ni jednu djevojku nikada nisam udario, vrijeđao ili im prijetio. Svaka od njih, kada bi poželjela, u istom danu je mogla da izađe iz posla", tvrdio je Maksimović pred sudom.

Djevojke su, kako je ispričao, radile po unapred dogovorenim smjenama i imale do tri klijenta dnevno.

"Firma im je obezbijedila i psihoterapeuta, ličnog trenera i ginekologa, pošto su zbog vrste posla pregledi bili obavezni. Sve je bilo podređeno da im firma obezbijedi što bolje uslove, pa su ih, osim na zakazane termine kod klijenata, vozači vozili i u teretanu ili na preglede", naveo je Maksimović.