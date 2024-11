Pred Višim sudom u Beogradu danas se nastavlja suđenje zbog maskara u OŠ "Vladislav Ribnikar", koji se dogodio 3. maja u Beogradu.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Parnični postupak protiv dječaka ubice (14) koji je izvršio masakr u školi "Vladislav Ribnikar" i njegovih roditelja Vladimira i Miljane Kecmanović po tužbi ranjene nastavnice istorije Tatjane Stevanović, održan je danas u Višem sudu u Beogradu. Svjedočenje nastavnice o 3. maju prošle godine potreslo je sve u sudu.

Nastavnica, koja je u masakru u školi "Vladislav Ribnikaru" teško ranjena, nešto prije devet časova stigla je u sud. Ona je na suđenju govorila o svemu što se dogodilo u "Ribnikaru".

"Dan je počeo kao i svaki drugi. Čak je došao i veliki broj djece, koji obično nije dolazio jer su imali slikanje za album. Pred kraj časa se čulo nešto na hodniku, za šta sada znamo da su pucnji. Mislila sam da su petarde, da su u pitanju nestašni osmaci jer im se približio kraj škole. Kroz glavu mi je prošla misao: "Tamo je naš Dragan, poseban čovjek, on će to da riješi". Ponovo su se čuli pucnji, već smo svi bili zabrinuti. Momenat tišine prekinuo je vrisak iz hodnika. Tada sam shvatila da je nešto gore i u tom momentu je neko otvorio nasilno vrata. Odmah sam bila pogođena u stomak, odletjela sam i pala ispred katedre. Čula sam pucnje u učionici i čula sam da se nešto dešava. Kada sam došla svijesti, vidjela sam da su mi ruke krvave", izjavila je danas ranjena nastavnica.

Njeno svjedočenje potreslo je sve u sudnici.

"Vidjela sam malog Vladu koji je ležao tu, bio je bled kao krpa. U tom momentu jedno dijete je došlo do katedre, vjerovatno da se sakrije, jako sam ga prigrlila uz sebe. Onda je nastao muk. Prvi je ušao nastavnik geografije koji je pitao šta se dogodilo i neko je od djece rekao: "On je pucao". Ja nisam shvatala, pitala sam se da li je to moguće. Vrijeme mi je gubilo dimenziju, to sve djeluje kao da je trajalo dugo, a sve se završilo za dva minuta. Zatim su došli policajci, pipali su mi puls i tada sam shvatila da nije dobro. Stavili su me na kolica i izveli me, tada sam vidjela dvije djevojčice u hodniku", rekla je nastavnica.

Podsjetimo, u masakru u školi "Vladislav Ribnikar", 3. maja prošle godine, ubijeno je devet učenika, domar škole, a ranjeno je više njih.

Pogledajte 00:20 Tatjana Stevanović, ranjena nastavnica istorije u masakru u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

(Nova S/Mondo/Aleksandra Virijević)