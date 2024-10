Mladić koji se sumnjiči da je ubio partnerku u Aleksandrovcu je već robijao.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Kurir/Damir Dervišagić

Muškarac Demir I. (23), osumnjičen da je svojoj nevjenčanoj supruzi nanio povrede od kojih je preminula, već je robijao i to zbog pokušaja ubistva, nezvanično saznaje Informer.

Navodno, Demir I. je bio u zatvoru i to zbog pokušaja ubistva. "Nakon što je odslužio zatvorsku kaznu preselio se u Rataje gde je u kući ubio nevjenčanu suprugu", navodi dobro obaviješten izvor Informera.

Prema njegovim riječima osumnjičeni muškarac je ljekarima Hitne pomoći i policajcima koji su došli na njihov poziv rekao da je njegovoj partnerki pozlilo.

"Ubrzo je ta laž otkrivena i to tako što su na tijelu devojke primijećene povrede koje joj je nanio partner", dodaje izvor Informera.

Prema njegovim riječima Demir I. je sa nevjenčanom suprugom živio u selu Sinjevac i to u jako lošim uslovima.

"Centar za socijalni rad im je dodelio kuću na korišćenje u Ratajima i on se tu sa partnerkom i preselio. Nakon samo godinu dana on joj je i presudio", kaže on.

Motiv za ubistvo se utvrđuje, a svemu je prethodila žučna rasprava. Prema nezvaničnim informacijama iz ove porodice ranije je bilo prijava za nasilje.

Podsjetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Aleksandrovcu uhapsili su dvadesettrogodišnjeg Demira I. iz okoline ovog mjesta zbog sumnje da je počinio ubistvo svoje nevjenčane partnerke, takođe dvadesettrogodišnje.

Osumnjičeni se tereti da je partnerki nanio više udaraca po glavi i telu, od kojih je preminula.

(Informer/MONDO/J.D.)