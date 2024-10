U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Dobrinje, u noći između 8. i 9. oktobra, nastradale su četiri osobe.

Izvor: privatna arhiva

Čista snaga volje. Tako pričaju mještani o činu M. B. (22), koji je nakon stravične nesreće u noći na četvrtak u mjestu Dobrinje kraj Visokog otišao da potraži pomoć za prijatelje koji su završili u rijeci Bosni.

Kako pričaju mještani, nakon što je auto sletio sa puta i survao se niz padinu prema rijeci Bosni, on je u jednom trenutku ispao sa zadnjeg sjedišta kroz prozor. To mu je spasilo život. Poginuli su njegovi prijatelji Branka Dusper i Armin Puščulović iz Kiseljaka te Amina Kardaš i Sarah Savić iz Visokog.

Čim se osvijestio, krenuo je po pomoć. To je bilo u srijedu oko 22 sata. S obzirom na to da na tom dijelu kuće nisu blizu, samo je nastavio da hoda. Uspio je da se dokopa ljudi tri i po sata nakon saobraćajne nesreće, i to dva kilometra dalje u mjestu Buzić Mahala. Policija je potvrdila kako su prvi poziv o tragediji dobili u četvrtak oko 1.30 sati.

"U mjestu Buzić Mahala pronađen je muškarac iz Visokog, koji je imao vidne tjelesne povrede i s kojim je bilo teško ostvariti komunikaciju. Prevezen je u Kantonalnu bolnicu Zenica", piše MUP Zeničko-dobojskog kantona.

Dva sata posle nazvali su ih iz bolnice i rekli kako je mladić rekao da je bio s još troje prijatelja i kako su u Dobrinju sletjeli u rijeku Bosnu. Policijske patrole, Hitna pomoć i vatrogasci odjurili su i uspjeli pronaći tragove slijetanja. U mraku su otkrili auto u rijeci i u njemu četiri tijela, jedno više nego što je teško povrijeđeni 22-godišnjak prijavio. Njemu se stanje pogoršalo te su ga prebacili u Kliniku urgentne medicine u Sarajevu.

"Niko ne zna kako je uspio da dođe do ljudi. Navodno je rekao da su sletjeli, ali se onesvijestio. Ne dao Bog to nikome", rekao je autoprevoznik Tarik Dizdar, koji je učestvovao u akciji vađenja automobila iz rijeke.

Iako je i ranije učestvovao u akcijama izvlačenja stradalih, susret s unesrećenim ga je jako uznemirio. U glasu su mu se smenjivali tuga, ljutnja i očaj.

"Pretpostavljam da je Armin pokušavao spasiti Branku. Oni su bili napred. Nije je uspio izvući pa su ih tako našli kako se drže za ruke", priča Dizdar i dodaje kako su stradali bili vezani u automobilu.

"Na tome mjestu, gdje su oni sletjeli, vadio sam barem deset ljudi. Taj zavoj je opasan. I mi lokalci se znamo zamisliti pa projurimo jače nego što treba, a kamoli oni koji ne znaju šta im slijedi. Oni su samo projurili pravo, sletjeli s puta i upali u rijeku. To je velika tragedija i katastrofa", kaže Dizdar i dodaje kako su ga mnogi zvali da mu plate što je odradio posao. Odbio je sve iako od tog posla prehranjuje porodicu i malu djecu.

"Ne želim da se išta plati. Njima, nek' im je Bog na pomoći i laka zemlja", rekao je na kraju Dizdar.

Policija je potvrdila da su obavili obdukciju stradalih.

"Službenici Sektora kriminalističke policije nastavljaju s poduzimanjem svih potrebnih mjera i radnji na dokumentiranju ove saobraćajne nezgode", napisali su iz MUP-a i dodali kako na svemu sarađuju s lokalnim tužiteljstvom.