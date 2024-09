Bojan je prošle godine u Jagodini ubio partnerku, pa satima sjedio pored tijela.

Izvor: Facebook/screenshot

Bojan M. (46) osuđen je na 13 godina zatvora zbog brutalnog ubistva partnerke i majke petoro djece Andree K. (35). Andrea je jedna od 13 ubijenih žena u Srbiji ove godine. Njena tragična sudbina i dalje ostavlja snažan utisak na sve koji su je poznavali i na društvo u cjelini.

Prema presudi, ubistvo se dogodilo 28. marta prošle godine u stanu okrivljenog. Nakon svađe, Bojan je Andreu brutalno pretukao do smrti, a zatim je satima sjedio pored njenog tijela. On se tokom istrage branio ćutanjem, dok je na suđenju izjavio da "ne zna zašto je to uradio jer se ne sjeća detalja".

Djeca u kobnom momentu nisu bila sa majkom.

Andrea, majka petoro djece bila je žrtva porodičnog nasilja i tokom prvog braka. Nju je maltretirao i tukao i bivši suprug D.K. sa kojim je, u trenutku kada je ubijena, bila u procesu razvoda. Ona je i u prethodnom braku, prijavila nasilje i zatražila pravnu zaštitu.

Kako su iz Osnovnog javnog tužilaštva u Jagodini saopštili ranije za "Blic", utvrđeno je da su protiv njenog bivšeg supruga D.K. izricane hitne mjere prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, gdje je Andrea bila prijavljena kao žrtva. Prijatelji Andree su duboko pogođeni njenom smrću. Jedna od njenih prijateljica opisuje Andreu kao izuzetnu ženu, prijateljicu i majku koja nije zaslužila ovakvu tragičnu sudbinu.

Ubica Bojan, poznat po nasilju, ranije je bio prijavljen za porodično nasilje prema članovima svoje porodice, uključujući bivšu suprugu i babu. Prema saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Jagodini, protiv njega su izricane hitne mere zbog nasilja nad drugim članovima porodice, ali ne nad Andreom.

"Provjerom kroz pisarnicu OJT Jagodina utvrđeno je da su u ranijem periodu protiv Bojana Manojlovića iz Jagodine izricane hitne mere shodno Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, ali ne prema sada pokojnoj A.K, već protiv drugih članova njegove porodice", saopštavaju iz Osnovnog javnog tužilaštva u Jagodini za "Blic".

"Nije bogatašica ona čiji je muž pun para, bogatašica je ona čiji je muž pun ljubavi za nju", napisao je.

Takođe, on je objavio jednu bolnicu u Beogradu, koja se vodi kao specijalizovana za liječenje oblika zavisnosti. U objavi je navedeno da pomaže svim pacijentima u liječenju različitih vrsta zavisnosti. S obzirom na to da je on, prema riječima poznanika, bio zavisnik od narkotika, nije poznato da li je išao na liječenje u ovu bolnicu ili je nešto drugo u pitanju. Andrea je deseta ubijena žena u Srbiji od početka godine.