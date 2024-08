Predsjednik Francuske Emanuel Makron sletio je u Beograd u pratnji "lovaca" u dvodnevnu posjetu Srbiji tokom koje će s predsjednikom Aleksandrom Vučićem razgovarati tokom večeri o brojnim važnim temama.

Izvor: Kurir

Drugog dana posjete, Makron će otići u Novi Sad gdje će u 10.30 sati pojsetiti Galeriju Matice srpske i obići nove postavke. Od 11.15 časova očekuje se obraćanje predsjednika Vučića i predsjednika Makrona na Forumu o mladima i vještačkoj inteligenciji u kompaniji "InGrid- Schneider Electric LLC" u Novom Sadu.

Prema programu drogog dana posjete, od 15 i 30 časova uslijediće ceremonija otkrivanja ploče povodom završetka radova na modernizaciji Aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu i obraćanje dvojice predsjednika. Oko 15.50 časova uslijediće ispraćaj predsjednika Francuske Emanuela Makrona.

20.45 - Odgovor na pitanja novinara

"Sporazum koji je danas potpisan je istorijski. Mi verujemo u važno mjesto Srbije za bezbjednost regiona. Poštujem partnerstvo Srbije sa Rusijom i Kinom, ali ovo je otvaranje Srbije i prema Francuskoj", poručio je Makron odgovarajući francuskoj novinarki na pitanje o nabavci aviona.

Makron je potom govorio o slučaju osnivača Telegrama.

Francuska je zemlja koja štiti slobodu govora, štiti i voli inovaciju i preduzetništvo. Mi smo zemlja gdje postoji podjela vlasti i imamo pravnu državu koju kontrolišu nezavisne sudije i to je dobro. Ja nisam znao da gospodin Durov dolazi u Francusku, i to je normalno jer ja ne treba da znam ko ukazi u Francusku i ko iz nje izlazi, bilo da se radi o francuskim državljanima ili ne. Ja nisam pozvao i nije trebalo da se vidim sa gospodinom Durovom, nisam znao da on dolazi u Francusku. Radi se o nezavisnoj akciji pravosudnih organa Francuske, koja je organizivala transparentno ovu akciju. Kada govorimo o davanju državljanstva Durovu, to je bilo 2018. godine. Ja potpuno stojim iza te odluke. Radilo se o strategiji gdje smo željeli da omogućimo ženama i muškarcima, sportistima, umjetnicima, koji žele da nauče francuski jezik,koji žele da razvijaju inovacije, kada oni žele da dobiju državljanstvo mi smo im davali. Ja sam dao državljanstvo gospodinu Durovu, kao što sam dao i drugima. Mislim da je to nešto dobro za našu zemlju i nastaviću da radim to uz poštovanje pravila koja sam ovdje spomenuo. Ništa više o tome ne znam i normalno je da ne znam ništa o tome jer se radi o državi prava i pravosudnim organima koji su nezavisni - rekao je Makron odgovarajući na pitanje francuske novinarke o slučaju osnivača Telegrama.

Predsjednik Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara da li se Srbija kupovinom "rafala" udaljava od Moskve i približava EU, istakao da je ponosan na politiku Srbije, što uvijek poštuje Povelju UN, što se ne bi moglo reći za mnoge zemlje na Zapadu.

Znam da bi Emanuel volio da uvedemo sankcije Rusiji, ali se ne stidim svoje odluke. Ja objašnjavam svoje poteze svom narodu. Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i da ih doživljavamo kao prijateljski narod.

Više smo humanitarne pomoći dali nego svi na Zapadnom Balkanu, pa puta dvadeset, istakao je Vučić.

Napomenuo je i da je nemoguće, što se tiče "rafala", da Srbija prenese tehnologiju Rusiji.

Makron je govorio i o geopolitičkoj situaciji Srbije.

Zamolili ste me da prokomentarišem geopolitičku poziciju Srbije. Dobra geropolitička pozicija Srbije je ona koja je u službi srpskog naroda. Ima jedna osoba ima legitimitet da se tim pitanjem bavi i to je srpski predsjednik. Ovo isti važi za Francusku. Ja neću komentarisati šta radi predsjednik Vučić i kako vodi svoju državu. Srbija suvereno odlučuje sa kim želi da sarađuje i da ima dijalog, nije na Francuskoj da o tome govori. Mogu samo da vam kažem šta Francuska želi. Francuska želi da Srbija bude dio Evrope, jer ja kad vidim mapu Evrope ja vidim da smo blizu i da zajedno budemo jači, da zavisimo jedni od drugih. I onda smo manje zavisni od onih koji su dalje od nas.

Imamo zajedničke vrijednosti, zajedničku geografiju i zajedničke probleme i želim da u zajednici, političkoj i evropskoj, imamo konkretna partnerstva.

Vučić je odgovorio na pitanje novinara kako vidi to što je Francuska donedavno bila protivnik prijema novih članica i to što smo sada od predsjednika Francuske Makrona čuli da Francuska želi Srbiju u EU i na koji način ta zemlja pruža podršku Srbiji.

Ja sam stvarno zahvalan i francuskim diplomatama, prije svega francuskom predsjedniku Makronu. U mnogo situacija Francuska je razumjela poziciju Srbije, koja nije laka i koja nije jednostavna. I nije uvijek lako, nije jednostavno, niti razumljivo. Predsjednik Makron je podržavio i poslednji put i bio jedan od inicijatora da nam se otvori klaster tri ili četiri, rekao je Vučić.

Vučić se dotakao i nabavke "rafala".

Uzeli smo loigistiku, rezervne djelove, opremu, krenuli smo i preogovore o naoružavanju sa francuskom vladom i ministarstvom odbrane. Srećan sam što će Srbija imati tako dobre i tako tehnološki savremene mašine u svom posjedu.

Predsednik Francuske Emanuel Makron se na početku obraćanja zahvalio predsjedniku Vučiću na toplom dočeku i naveo da mu je drago što se sa svojom delegacijom vratio u Srbiju.

Želio bih da danas svojim prisustvom ponovo uputim poruku prijateljstva Francuske Srbiji i da na najodlučniji način izjavim da je vašoj zemlji mjesto u Evropi, Evropskoj uniji.

Makron je rekao da je u poslednjih pet godina došlo do velikih promjena na svjetskoj sceni, a da je u ovom periodu došlo do znatnog povećanja saradnje i utemeljenja prijateljstva između Francuske i Srbije, a potom se osvrnuo na projekat Aerodroma „Nikola Tesla“ koji je trenutno u toku u parnerstvu Francuske i Srbije, kao i niz projekata na kojima ove dvije zemlje trenutno rade ili planiraju da započnu.

Francuski predsjednik istakao je da Srbija na polju evrointegracija uživa potpunu podršku Francuske u svakom pogledu i da se u bliskoj budućnosti raduje otvaranju novog pregovaračkog poglavlja.

Francuska agencija za razvoj koja je prisutna u Srbiji od 2019. godine izdvojila je svotu od gotovo 600 miliona evra i nastavlja da razvija svoje aktivnosti. Naši stručnjaci rade na pružanju podrške u sprovođenju reformi i ekološkoj i energetskoj tranziciji u Srbiji. Danas sporazumi koji su potpisani su jako važni za sve to. Evropskoj uniji je potrebna jaka i demokratska Srbija, a Srbiji je potrebna jaka i suverena Evropska unija – rekao je Makron.

Dodao je kako će sjutra imati zadovoljstvo i čast da posjeti jednu od najvećih nacionalnih kulturnih ustanova Srbije koja se nalazi u Novom Sadu, kao i da u velikoj mjeri sportisti predstavljaju sponu između dvije zemlje.

Počevši od Novaka Đokovića. Sportisti dviju zemalja su dobili jako puno medalja. Imali smo divnih slika ovog ljeta sa Olimpijskih igara. Vi imate vašeg heroja koga ste vi ovdje slavili kada se vratio u Srbiju. Mi smo ga takođe slavili u Francuskoj. On je postigao nevjerovatan uspjeh, poručio je Makron.

Makron je naveo je da je normalizacija odnosa između Beograda i Prištine sastavni dio procesa približavanja Evropskoj uniji, o čemu se mnogo razgovaralo u više glavnih gradova Evrope.

Ukazao je da to pitanje neće biti riješeno bez kompromisa sa obe strane i ako ne bude političke hrabrosti da se postigne rješenje.

U tom smislu, čestitao je srpskim organima na odlukama donetim krajem prošle godine, kako bi se počelo da saprovođenjem sporazuma iz Ohrida.

Sa našim evropskim partnerima smo rekli koliko smo zabrintu zbog jednostranih poteza Kosova koji ne šalju dobar znak. Budite uvjereni da će Franuska i dalje posebno pažljivo pratiti uslove u kojima živi srpska zajednica na Kosovu. U tom smislu, posebno smo privrženi fomiranju Zajednice srpskih opština.

Napomenuo je da se vratio u Srbiju da bi video kako Srbija i Francuska mogu da nastave svoj put u međunarodnom i evropskom kontekstu.

Moraćemo da ulažemo mnogo više i mnogo više da se borimo. Tražićemo od francuske vlade da to uradimo na najčistiji mogući način. Velika je vijest i kupovina rafala. Ukupna vrijednost ugovora je 2,7 milijardi, 12 potpuno novih aviona rafala u vlasništvu Srbije. To je za nas ogromna vijest! To će doprinjeti značajnom povećanju operativnih sposobnosti naše armije. Potpuno drugačiji pristup. Mi smo srećni što postajemo dio "Rafal kluba". Hvala predsjedniku Makronu što je donio takvu odluku i što nam je omogućio da kupimo nove "Rafale". Iako nije bilo lako.Mi smo i danas sa Erikom od 12 do 2 pregovarali poslednje djelove i pasuse ugovora. Ne zna se ko je teži Erik ili Siniša. Nekako sam ja danas uspio da pomirim interese i srećan sam što smo ovo mogli večeras da potpišemo. Vjerujem da ćemo imati dobru saradnju naših armija u budućnosti. Ovo je nešto što je na komercijalnom nivou dobro urađeno. Mi ćemo u 2024. i 2025. uplatiti iz budžeta po 15 posto, po 421 milion evra. Pri tome nećemo povećati udeo javnog duga u BDP-u.

Počela je ceremonija razmjene potpisanih bilateralnih dokumenata u prisustvu dvojice predsednika u sali "Jugoslavija".

Predsjednik Srbije i predsjednik Francuske dočekani su uz stroj Počasnog bataljona Garde Vojske Srbije i crveni tepih ispred Palate Srbija.

Intonirane su himne Francuske i Srbije, nakon čega su Vučić i Makron jedno drugome predstavili članove svojih delegacija, nakon čega je usledio tet-a-tet sastanak.

Tokom intoniranja hime dvije države ispaljivani su počasni plotuni.

Pored Vučića, Makrona su dočekali i predsjednik Vlade Miloš Vučević i ministri u Vladi Srbije - Siniša Mali, Bratislav Gašić, Aleksandar Martinović, Tanja Mišćević, Jelena Begović, Dubravka Đedović Handanović, Goran Vesić, Husein Memić, Irena Vujović, Zlatibor Lončar.

Francuski predsjednik sletio je u pratnji "lovaca", a nakon srdačnog susreta sa predsjednikom Vučićem uputili su se ka Palati Srbije gdje će razgovarati o brojnim važnim temama.