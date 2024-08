Blažić je stao za govornicu u sivoj majici, okružen sedmoricom čuvara.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

U Specijalnom sudu u Beogradu je počelo suđenje osumnjičenom Urošu Blažiću (22) iz Dubone kod Mladenovca. Nakon što je pročitana optužnica, Blažić je pozvan za govornicu, gdje je, sa lisicama na rukama i nogama, uz pratnju sedam čuvara, izjavio: "Razumio sam optužnicu i izjašnjavam se krivim". Blažić je stao za govornicu u sivoj majici, okružen sedmoricom čuvara.

"Želim da izjavim saučešće svim prorodicama i žrtava. Neću da me tužilac pita, želim da odgovaram samo na pitanja koja će mi postavljati moj advokat. Sramno je da se vraćam na to veče, i neke potencijalne razloge, da me isprovocira da dođe do pucnjave. Za sebe želim da se razjasnim da sam kriv, i treba da odgovoram, neću da moj otac bude kriv za nešto samo zato što je moj otac. Znam da sve ovo što ću sada izjaviti izazvati još veći gnijev javnosti, ali moram da kažem. Napisao sam ovo jutros i želim da kažem kako je bilo", dodao je on.

Podsjetimo, Urošu Blažiću se stavlja na teret da je izvršio krivično djelo teško ubistvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Otmica i neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila. Na osnovu prikupljenih dokaza u istrazi, postoji opravdana sumnja da je Uroš B. 4. maja 2023. godine, oko 22.20 časova, upravljajući putničkim vozilom marke "Mercedes", u kom je ponio automatsku pušku proizvođača Zastava, model, 70 AB2, sa mehanički uklonjenim fabričkim brojem, pištolj marke "Tokarev" TT-33 sa nekoliko okvira municije za automatsku pušku i pištolj, jednu ručnu bombu M 52, jednu ručnu bombu M 75 i jednu kumulativnu ručnu bombu M79, došao kod Spomenika "Palih boraca" u selu Malo Orašje, gdje je uočio grupu mlađih lica koji su se družili i slušali muziku.

Kako se dalje navodi u optužnici gdje je detaljno objašnjeno osumnjičeni Uroš Blažić je prvo ubio pet mladića i nekoliko njih ranio kod spomenika Ravni Gaj u Malom Orašju, da bi zatim otišao u susjedno selo Dubonu i ubio njih troje, a ostale vršnjake ranio. Od zadobijenih povreda jedan mladić iz Malog Orašja preminuo je nakon 50 dana.

Okrivljeni Uroš Blažić nakon krvavog pira, kako se navodi u optužnici, bježi kolima, a potom dolazi do naplatne rampe Mali Požarevac gdje ulazi u taksi vozilo kojim upravlja Dragoslav Antonović u kome je bila putnica i provodi sa njima određeno vrijeme, gdje im između ostalog prijeti i pokazuje oružje koje ima kod sebe. Taksista ga potom vozi u selo Vinjiše nadomak Kragujevca odakle okrivljeni ide pješke do kuće ujaka gdje se krije do ujutru kada je policija hapsi.