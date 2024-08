Djelo je izvršio tako što je i u zgradu ušao za djevojkom koja je šifrom otvorila ulazna vrata a da ga ona nije primijetila jer je na ušima imala slušalice.

Aleksinčanin S.J. (32) protiv koga je podnijeta optužnica za silovanje dvadesetčetvorogodišnje Nišlijke, pojaviće se pred Višim sudom u Nišu čim optužni akt bude potvrđen.

Više javno tužilaštvo izjasnilo se u optužnom aktu da ima dovoljno dokaza protiv S.J., te da je djelo izvršio umišljajno svjestan svojih radnji, njihove zabranjenosti i da je htio njihovo izvršenje. Iz tog razloga tužilaštvo je zatražilo da mu se izrekne zatvorska kazna u zakonskim granicama od pet do 12 godina, te da mu se produži pritvor u kome se nalazi već šest mjeseci.

Aleksinčanin se tereti da je 11. februara ove godine oko 18.45 sati u liftu zgrade u Ulici Stefana Prvovenčanog u Nišu dvadesetčetvorogodišnju devojku prinudio na čin izjednačen sa obljubom, upotrebom sile i prijetnje da će napasti na njen život i telo. Djelo je izvršio tako što je i u zgradu ušao za djevojkom koja je šifrom otvorila ulazna vrata a da ga ona nije primijetila jer je na ušima imala slušalice. Uočila ga je tek kada se našao u liftu ali tada više nije mogla da dozove pomoć niti da ga spriječi da je napadne. S.J. je povukao ručicu i zaglavio lift između spratova a zatim je napao s leđa, oborio je na pod i gurnuo joj ruku duboko u usta usled čega je zadobila brojne povrede u usnoj duplji. Pesnicama je udarao po glavi i licu i prijetio da će je izbosti, izvaditi joj oči i ubiti je. Čak je bio toliko drzak da joj je govorio da je ucenjen da je siluje te da je žrtva probala da ga zadovolji novcem što je on odbio jer nije ni imao namjeru da je opljačka. Djevojka se i pored stravičnih prijetnji borila sa silovateljem, usled čega je izbila drvena vrata lifta. Međutim, s obzirom na to da je bio daleko fizički nadmoćniji, S.J. je uspio da je savlada i realizuje nečasnu namjeru. Nakon što je završio sa zlostavljanjem, sebe i djevojku je obrisao vlažnim maramicama kako bi uklonio tragove, a zatim je žrtvi naredio da se sa njim spusti do prizemlja, te da stanarima kaže da mu je djevojka.

jDok je S.J. namještao vrata koja je djevojka izbila, kako se saznaje, ona je iskoristila njegovu nepažnju i pozvala svog rođaka kod koga je prethodno bila u posjeti. Ostavila je otvorenu vezu kako bi on čuo da je napadnuta a uspjela je da mu pošalje poruku da odmah dođe, te da je silovana. Nakon toga, S.J. i njegova žrtva su se spustili do prizemlja gdje su se već okupili stanari zabrinuti zbog zaglavljenog lifta a silovatelj je pored njih mirno prošao i uputio se ka vratima gde se sreo sa djevojčinim rođakom. Ona je povikala da je to njen napadač pa je njen rođak krenuo u poteru za manijakom ali mu je ovaj umakao. Čovek je odmah alarmirao policiju koja je napadača pronašla u obližnjoj kafani.

Kako se dalje saznaje, prilikom hapšenja S.J. je tvrdio da se ničega ne sjeća jer je navodno dementan, te da ne zna ni koji je dan i datum. Sa druge strane na saslušanju pred Višim javnim tužilaštvom branio se ćutanjem. Psihijatrijsko vejštačenje pokazalo je da ne pati od duševne bolesti niti privremene duševne poremećenosti te da nema osnova za izricanje mjere bjezbednosti obaveznog čuvanja i liječenja u psihijatrijskoj ustanovi. Zahvaljujući svjedočenju djevojke, koja je skupila hrabrost da i pored fizičkih povreda i preživljene traume, identifikuje silovatelja tužilaštvo je obezbedilo dovoljno dokaza protiv njega. Njene navode potvrdili su i otisci prstiju te biološki tragovi sa lica mesta koji su dokazali postojanje kontakta između napadača i žrtve.

U sklopu istrage saslušani su i članovi porodice napadača koji su posvedočili da on ima dvije ćerkice ali da ne živi sa suprugom, te da nisu primijetili da zloupotrebljava alkohol ili narkotik ali da su uočili da se povukao u sebe.

Više javno tužilaštvo predložilo je da se S.J. produži pritvor jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti delo s obzirom na to da je već osuđivan za krivično djelo sa elementima nasilja, te da je dan prije silovanja izvršio polno uznemiravanje radnice dragstora u Aleksincu. Policija je protiv njega podnijela krivičnu prijavu po kojoj postupa Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu.