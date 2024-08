U Raj­ko­voj 9 na­la­zi se po­či­va­li­šte za sit­ne ži­vo­ti­nje ko­je se pro­sti­re na oko 15.000 kva­drat­nih me­ta­ra, sa 839 po­je­di­nač­nih mije­sta u ni­zu i 730 mije­sta u šu­mi.

Su­gra­đa­ni ko­ji že­le da svo­je ku­će lju­bim­ce do­stoj­no sa­hra­ne, ali i da po­sje­ću­ju mje­sto gdje po­či­va­ju po­sle de­ce­ni­ja če­ka­nja naj­zad to mo­gu i da ura­de. Jer, prije šest da­na otvo­re­no je po­či­va­li­šte za kuć­ne lju­bim­ce u Raj­ko­voj 9 u Blo­ku 51 na No­vom Be­o­gra­du. Otva­ra­njem ovog gro­blja Be­o­grad se pri­dru­žu­je ni­zu evrop­skih gra­do­va ko­ji su pre­po­zna­li po­tre­bu za ova­kvim mje­sti­ma.

Vla­sni­ci su do sa­da bi­li pri­mo­ra­ni da svo­je kuć­ne lju­bim­ce sa­hra­nju­ju na svom ima­nju, u bli­zi­ni ku­ća, na za­ba­če­nim li­va­da­ma...

Gro­blje je bi­lo za­vr­še­no još pro­šle go­di­ne u sep­tem­bru, ali zbog teh­nič­ke pro­ve­re cje­lo­kup­ne in­fra­struk­tu­re do sa­da ni­je bi­lo pu­šte­no u rad. Nad­le­žnost nad njim ima Jav­no ko­mu­nal­no pred­u­ze­će „Po­greb­ne uslu­ge”.

U skla­du sa za­ko­ni­ma ko­ji ure­đu­ju oblast ve­te­ri­nar­stva i do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja u gra­du, ov­dje će mo­ći da se sa­hra­nju­ju ma­nje ži­vo­ti­nje, po­put pa­sa i ma­ča­ka, go­lu­bo­va, ukra­sne ži­vi­ne, eg­zo­tič­nih i di­vljih vr­sta, kao i ži­vo­ti­nja iz Zoo-vr­ta.

Beogradski Zoo vrt

Osim što će se lju­bim­ci mo­ći sa­hra­nji­va­ti na gro­blju, na šta se de­ce­ni­ja­ma če­ka­lo, po­sto­ja­će mo­guć­nost i da se oni kre­mi­ra­ju. Taj čin oba­vlja­će se u kre­ma­to­ri­ju­mu za kuć­ne lju­bim­ce na gro­blju Le­šće. Iz­grad­nja gro­blja u Blo­ku 51 u No­vom Be­o­gra­du po­če­la je u mar­tu 2021. go­di­ne. Ovo po­či­va­li­šte pro­sti­re se na oko 15.000 kva­drat­nih me­ta­ra, sa 839 po­je­di­nač­nih mije­sta u ni­zu. Dio gro­blja na­la­zi se u šu­mi i tu će bi­ti još 730 mije­sta. Kao i na gro­blji­ma za lju­de, i ov­dje se na­la­zi park sje­ća­nja (ru­žič­njak), gdje mo­že da se ra­spe pe­peo kre­mi­ra­nih ži­vo­ti­nja, a po­sto­ji i pro­stor za za­jed­nič­ko sa­hra­nji­va­nje.

Na ovom gro­blju, kao i kod lju­di, mo­ra­će se pri­mje­nji­va­ti od­re­đe­na pra­vi­la. To zna­či da će sva­ki vla­snik prije sa­hra­ne svog lju­bim­ca mo­ra­ti da is­po­štu­je ne­ke stav­ke pred­vi­đe­ne grad­skom Od­lu­kom o sa­hra­nji­va­nju kuć­nih lju­bi­ma­ca.

Jed­na od va­žni­jih stav­ki od­no­si se na to da se pre­u­zi­ma­nje po­smrt­nih osta­ta­ka kuć­nih lju­bi­ma­ca i ur­ni sa pe­pe­lom vr­ši po­sle pri­je­ma zah­tije­va za sa­hra­nji­va­nje, do­sta­ve do­ka­za o vla­snič­kom sta­tu­su (ko­pi­ja pa­so­ša, iz­vod iz re­gi­stra obi­lje­že­nih pa­sa i ma­ča­ka, ko­pi­ja rje­še­nja o odo­bre­nju dr­ža­nja di­vljih i eg­zo­tič­nih ži­vo­ti­nja kao kuć­nih lju­bi­ma­ca) i ve­te­ri­nar­ske po­tvr­de o uzro­ku smr­ti kuć­nog lju­bim­ca. U od­lu­ci, iz­me­đu osta­log, pi­še i da grob­no mje­sto, od­no­sno mje­sto za smje­štaj ur­ne nad­le­žno pred­u­ze­će da­je u za­kup na pe­ri­od od de­set go­di­na, uz mo­guć­nost pro­du­že­nja, ako to zah­tije­va vla­snik, od­no­sno ko­ri­snik. U slu­ča­ju da za­kup is­tek­ne i ko­ri­snik ga ne pro­du­ži, pred­u­ze­će ostat­ke kuć­nog lju­bim­ca pre­no­si u pro­stor za za­jed­nič­ko sa­hra­nji­va­nje, a nje­go­ve po­dat­ke traj­no ču­va. Prije sve­ga ovo­ga, „Po­greb­ne uslu­ge” su du­žne da o sve­mu oba­vije­ste ko­ri­sni­ka grob­nog mje­sta.

Vla­snik na isto grob­no mje­sto mo­že sa­hra­ni­ti i dru­gog kuć­nog lju­bim­ca, ali odo­bre­nje za to da­je „Po­greb­no”, ko­je vo­di ra­ču­na o to­me ko­li­ko je vre­me­na pro­šlo od pr­vog sa­hra­nji­va­nja i od ve­li­či­ne ži­vo­ti­nje ko­ja je sa­hra­nje­na.

U slu­ča­ju da za­kup is­tek­ne i ko­ri­snik ga ne pro­du­ži, pred­u­ze­će ostat­ke kuć­nog lju­bim­ca pre­no­si u pro­stor za za­jed­nič­ko sa­hra­nji­va­nje, a nje­go­ve po­dat­ke traj­no ču­va

Na grob­nim mje­sti­ma ko­ri­sni­ci mo­gu po­sta­vi­ti spo­me­nik mak­si­mal­ne vi­si­ne do 60 cen­ti­me­ta­ra ko­ji svo­jim osta­lim di­men­zi­ja­ma ne pre­la­zi okvi­re grob­nog mje­sta.

Pre­voz po­smrt­nih osta­ta­ka do gro­blja u Blo­ku 51 mo­že da or­ga­ni­zu­je sam vla­snik, a mo­že da za to an­ga­žu­je i „Po­greb­ne uslu­ge”. Ali i ovo pred­u­ze­će mo­že da or­ga­ni­zu­je ili an­ga­žu­je slu­žbu za pre­voz po­smrt­nih osta­ta­ka ugi­nu­lih kuć­nih lju­bi­ma­ca do gro­blja ko­je će bi­ti na ras­po­la­ga­nju 24 sa­ta. Ako je an­ga­žo­va­no pred­u­ze­će, tro­ško­vi pa­da­ju na te­ret vla­sni­ka.

Od­lu­ku o cije­ni ko­mu­nal­ne uslu­ge do­no­si pred­u­ze­će „Po­greb­ne uslu­ge”, a sa­gla­snost da­je gra­do­na­čel­nik.

Rad­no vrije­me gro­blja za kuć­ne lju­bim­ce:

Pri­ja­va ugi­nu­ća: 24 ča­sa

Ser­vi­sni cen­tar: po­ne­de­ljak – pe­tak od 7 do 15 ča­so­va

Ka­me­no­re­zač­ke uslu­ge: po­ne­de­ljak – pe­tak od 7 do 15 ča­so­va

KON­TAKT:

069-855-1240 – pri­ja­va ugi­nu­ća

069-855-1242 – in­for­ma­ci­je

069-855-1241 – ka­me­no­re­zač­ke uslu­ge