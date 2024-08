Dvije osobe utopile su se na Sotskom jezeru.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Potpredsjednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da se na Sotskom jezeru kod Šida dogodila nesreća u kojoj su se dva lica utopila. Policija traga za tijelima utopljenih lica.

"Na Sotskom jezeru kod Šida dogodila se nesreća u kojoj su se dva lica utopila. Na oko 50 metara od obale u manjem gumenom čamcu vozili su se M. C. (1991), njegova kćerka L. C. (2015), kao i deca J. C. (2015) i Đ. T. (2015), svi iz Bačinaca. Čamac se prevrnuo i dozivali su u pomoć, gdje su u vodu ušli da pomognu S. S. (1990) iz Nove Pazove, D. R. (1990) iz Zemuna i R. L. (1986), komandir Policijske ispostave u Šidu. Dva lica su se utopila, lice koje je upravljalo čamcem M. C, kao i S. S., koji je pritekao u pomoć. Jedno dijete, kćerka L. C. je sama isplivala na obalu, a ostalo dvoje djece J. C. i Đ. T. su spasila navedena lica. Policija traga za telima utopljenih lica“, izjavio je Dačić.