Komšije i prijatelji oglasili su se o ubistvu starije žene kod Bečeja.

Žena B.P. (74) ubijena je dok je spavala u porodičnoj kući u Bačkovom Petrovom Selu kod Bečeja, a komšije i prijatelji su i dalje u šoku zbog zločina koji je potresao ovo mjesto. Rođaka je pronašla tijelo i prijavila je policiji u petak oko 9:30 časova u Ulici Slobode.

"Te večeri kada je Borbala ubijena sjedjela sam sa komšijom ispred kapije. Pričali smo do nekih 15 minuta iza ponoći, a u nekoliko navrata vidjeli smo kako se dvojica mladića na motoru voze našom ulicom. Čak su u jednom i usporili dok su prolazili pored nas. Onda su ti mladići zašli u drugu ulicu, pa se opet vratili u našu.

Vjerovatno su to bili ti mladići koji su i ubili nesrećnu Borbalu koja je živjela sama. Priča se da je Borbala spavala kada su napadači upali u njenu kuću. Odmah s vrata su počeli da je maltretiraju, tukli su je i rukama i nogama. Navodno, udarali su je i predmetima koje su našli u kući.

Tražili su novac od nje. Neko od komšija mi je rekao i da su je silovali, ali to će obdukcija utvrditi. Jedan od te trojice pljačkaša vezao ju je, a potom i silovao, dok je drugi vršljao po kući, a treći je vjerovatno čuvao stražu. Našli su je sa smrskanom glavom u lokvi krvi.

Rođaka koja je ujutru došla da je posjeti, šokirala se. Žena je zanijemila od straha, kažu da je prizor bio jeziv. Kuća je bila ispreturana, a Borbala je satima ležala mrtva", ispričala je jedna mještanka.

Komšinica je rekla da je nesrećna žena živjela sama. Imala je i lijepu penziju zbog čega je, kako se vjeruje, bila meta napada.

"Borbala se bavila i iznajmljivanjem šatora, tanjira, čaša i cjelokupne opreme vezane za svadbe. To je radila i išlo joj je veoma dobro, i često su je mještani zvali da im iznajmi sve što je potrebno za neku proslavu. Šta ti je život, živi tik do groblja, a sada će je tu sahraniti. Ovo ubistvo prevazilazi normalnu i mirnu situacija koja je dešava kod nas u selu!

Jako smo zabrinuti i molimo da nam neko pomogne. Skoro svakodnevno imamo pljačke organizovanih bandi koji terorišu selo. Nismo sigurni ni mi što imamo nekoliko članova u kući, a kamoli moje vršnjakinje koje su ostale same nakon što su im muževi preminuli. Organizovana banda ima svoj dobro razrađen plan po kome prvo nađu metu, obično to bude starija žena koja živi sama. Nakon toga kreću u akciju, nadgledaju kuću, ali i okolne kako bi utvrdili kako se žena kreće, kada ide da spava, sa kim se druži i kada sve to utančaju, kreće pljačka", navela je komšinica.

Žena koja živi nadomak Bečeja je rekla da pljačkaši čak imaju i "rituale". Prema njenim riječima, oni voze motore i nadgledaju metu.

"Obično budu po dvojica na motoru, jedan polako vozi, dok drugi pljačkaš stoji i telefonom snima i okućnicu, i kući, ma sve. Kasnije taj snimak vjerovatno analiziraju i odlučuju sa koje strane ulaze ljudima u kuću", istakla je ona.