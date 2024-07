Glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, Miodrag Canović rekao je da današnji svjedoci nisu dali pomaka u slučaju male Danke.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Facebook/Printscreen

U Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru danas je održano saslušanje novih svjedoka u istrazi ubistva dvogodišnje Danke Ilić iz Bora, koju su, kako se sumnja, usmrtili radnici JKP "Vodovod" iz Bora, Dejan Dragijević (50) i Srđan Janković (50)! Međutim, iako su se polagale velike nade da će ovo saslušanje doprinijeti razrješenju slučaja, sve stoji još uvjek u mjestu.

Glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, Miodrag Canović, rekao je za Kurir nakon saslušanja novih svjedoka, da pomaka u istrazi nema.

"Današnji svjedoci nisu dali pomaka ni u jednom smjeru. Iscrpjeli smo sve za sada. Vidjećemo jedino hoće li se raditi ponovna rekonstrukcija događaja, ima li smisla ponovo je raditi. Inače, optužnicu ćemo podići sigurno u datom roku, ali za sada ne znamo tačno kako će ona glasiti", objasnio je Canović.

Inače, Janković i Dragijević prisustvovali su saslušanju svjedoka, kada su istom maricom dovezeni ispred Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, a takođe, prema nezvaničnim saznanjima, bili su prisutni i roditelji male Danke.

Podsjećanja radi, Dragijević je preko svoje advokatice tražio da ga tužilac ponovo ispita, a glavni tužilac Miodrag Canović potvrdio je za Kurir da će taj zahtjev biti odobren!

"Advokat Dejana D. uputila je zahtjev za ponovno saslušanje njenog klijenta, a ono što mogu da kažem jeste da će taj zahtjev biti odobren, ali termin ćemo naknadno objaviti", kaže sagovornik Kurira.

Inače, Dragijević je odmah po hapšenju priznao zločin, rekavši da su vozilom JKP "Vodovod" udarili djevojčicu, nakon čega je on zadavio golim rukama. Takođe je otkrio da su mu u sakrivanju djevojčicinog tijela pomogli otac Radoslav i sada već pokojni brat Dalibor, koji je, podsetimo, preminuo u Policijskoj upravi Bor nekoliko sati posle hapšenja.

Podsjećanja radi, Janković se dugo branio ćutanjem, međutim, nakon što je odlučio da progovori o zločinu, saslušan je i po treći put gde je dva sata odgovarao na pitanja u vezi slučaja zbog kog se nalazi u pritvoru.

"Janković je govorio, kao i na prethodnom ispitivanju, da nije kriv za ubistvo djevojčice i da je nikada u životu nije vidio, ni tog dana ni nikada prije", kaže naš izvor i dodaje:

"Osumnjičeni je samo detaljnije tužiocu objasnio svoje kretanje, odnosno vremenske odrednice koje se tiču kobnog dana. Kada je popravljao šaht zbog kog su on i Dragijević došli u Banjsko polje i koliko su se tamo zadržali. Takođe je i rekao da se pored deponije u ovom mestu zadržao jer je razgovarao telefonom.

Međutim, ono što će biti od velikog značaja, osim saslušanje novih svjedoka, jeste ponovno iznošenje odbrane drugoosumnjičenog Dejana Dragijevića. Međutim, sada je i on odlučio da govori o zločinu, a šta će reći, to za sada samo on zna.

"Dragijević je nedavno izjavio da želi ponovo da iznese odbranu pred tužilaštvom. Njegova advokatica je ubrzo podnijela zahtev i sada se očekuje svakog momenta kada će se objaviti datum njegovog ponovnog saslušanja. Šta će on sada ispričati zna samo on, ali njegov novi iskaz bi mogao ili da totalno razjasni slučaj ili da ga dodatno zakomplikuje. Ukoliko on prizna konačno gdje je tijelo djevojčice, situacija bi bila sasvim jasna, ali on može sada i da "okrene ploču" i da po ugledu na svog kolegu Jankovića odluči da promeni iskaz", nezvanično saznaje Kurir od izvora upoznatog sa slučajem.