Osumnjičeni za ubistvo Danke Ilić je tražio da ponovo da iskaz u tužilaštvu.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Facebook/Printscreen

Dejan Dragijević, jedan od osumnjičenih za nestanak i ubistvo male Danke Ilić (2) iz Banjskog polja u Boru, poručio je preko svoje advokatice da želi ponovo da da iskaz u tužilaštvu povodom ovog slučaja. Prije Dragijevića iskaz je dao i drugi osumnjičeni za zločin Srđan Janković, koji je ranije priznao zločin, a sada tvrdi da kobnog 26. marta nije ni sreo djevojčicu Danku. Upravo zbog ovog, postavlja se pitanje i šta Dragijević planira da izjavi u tužilaštvu, a moguća su dva scenarija.

Dejan Dragijević je prvi put u tužilaštvu saslušan 4. aprila i tada je, prema informacijama koje su plasirane u medijima, priznao zločin i opisao šta se dogodilo. On je ispričao šta se kobnog dana dešavalo u Banjskom polju, da su djevojčicu Danku udarili kolima, a zatim do detalja ispričao šta je uradio on, a šta njegov kolega, Srđan Janković.

Dragijević je sada, preko svoje advokatice, poručio da želi ponovo da da iskaz, što je ona potvrdila za beogradske medije.

"Moj branjenik Dejan Dragijević rekao je, nakon nekoliko naših susreta i razgovora, da želi da se ponovo pojavi pred Višim javnim tužilaštvom u Zaječaru da bi ponovo dao svoj iskaz", rekla je za Kurir advokatica Vanja Živković iz Bora, inače branilac Dragijevića.

Janković povukao priznanje

Ovaj potez Dragijevića uslijedio je nakon što je njegov kolega Srđan Janković odlučio da promijeni svoj iskaz. Janković je ranije ovog mjeseca na saslušanju u tužilaštvu potvrdio da je kobnog dana bio u Banjskom polju kod Bora sa Dragijevićem, ali i negirao da su njih dvojica tog dana videli Danku Ilić, kao i da su je udarili službenim automobilom.

Upravo zbog svega ovoga postavlja se pitanje i šta je Dragijević spreman da otkrije u tužilaštvu i koliko će to da utiče na istragu nestanka Danke Ilić.

"Moguća su dva scenarija. Osumnjičeni Dejan Dragijević može, kao i svoj osumnjičeni kolega, da tvrdi da mu je raniji iskaz iznuđen, ili želi da otkrije gdje je tijelo djevojčice koje do danas nije pronađeno", kaže izvor Nova.rs.

Ostaje da se vidi kada će Dragijević biti ispitan u tužilaštvu.

Podsjetimo, na svim analiziranim tragovima sa lica mjesta, odnosno iz automobila kojim su navodno udarili djevojčicu, nisu pronađeni DNK tragovi nestale Danke Ilić. Jedino što tužilaštvo ima protiv osumnjičenih jesu njihova priznanja, a jedno od njih je već povučeno.

Podsjetimo, potraga za djevojčicom Dankom Ilić pokrenuta je 26. marta nakon što je njena majka prijavila da je nestala sa imanja u Banjskom polju. Uslijedila je opsežna potraga terena, policija je obavila razgovor sa svedocima, a kada se pojavio snimak iz Beča na kom se našla devojčica koja podsjeća na Danku Ilić, potraga je proširena i na Austriju.

Austrijska policija saopštila je da je utvrđeno da dijete sa tog snimka nije Danka Ilić. Dan kasnije, predsjednik Aleksandar Vučić je saopštio da je Danka ubijena, da su dvije osobe privedene i da su priznale zločin. MUP je ubrzo saopštio i da su uhapšeni Dejan Dragijević i Srđan Janković, te da su kobnog dana kolima udarili djevojčicu, a potom telo unijeli u vozilo. Devojčica je, prema izjavama visokih zvaničnika policije, još uvek bila živa, nakon čega ju je jedan od osumnjičenih usmrtio. Telo su zatim bacili.