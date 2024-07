Poslednje suđenje Zoranu Marjanoviću, koji je optužen da je 2. aprila 2016. na nasipu u Crvenki kod Borče ubio suprugu, pjevačicu Jelenu Marjanović, održano je 6. juna 2024. godine.

Suđenje Zoranu Marjanoviću, optuženom da je ubio svoju suprugu Jelenu Marjanović u Borči, trebalo bi da se nastavi pred Višim sudom u Beogradu ispitivanjem svjedoka, među kojima će biti i njegova snaja Milica, supruga Zoranovog rođenog brata. Ona je i ranije detaljno govorila o danu kada je Jelena nestala i onome što je uslijedilo nakon toga, te objasnila da smatra da Zoran nikada ne bi ubio svoju ženu.

Snaja Zorana Marjanovića trebalo je da svjedoči i na prethodnom ročištu, ali je izostala zbog porodičnih razloga. Zato se očekuje da se na ovom pojavi zajedno sa Jeleninom frizerkom Zoricom Gemović. Milica Marjanović je tokom ranijih svjedočenja pred tužilaštvom i sudom detaljno opisala šta se događalo 2. i 3. aprila 2016, kada je Jelena Marjanović nestala nakon što je otišla da trči na nasipu u Borči, zajedno sa suprugom Zoranom i maloljetnom ćerkom. Nekoliko sati kasnije, Zoran Marjanović je pozvao policiju i prijavio da je Jelena nestala, da je otišla da trči ali da ne mogu da je nađu.

"Tog dana sam sa posla došla kući oko pola 11, 11 uveče. Obično me Miloš pokupi, a tako je trebalo i ove večeri oko 21.15 sati, međutim nije ga bilo i on me je pozvao nešto kasnije da mi kaže da je Jelena nestala", ispričala je Milica prilikom ranijeg svjedočenja 2019. godine.

Opisala je da je potom sama otišla do kuće, gdje su je dočekale kuma Vera, Zorica i vaspitačica Jelenine i Zoranove ćerke.

"Tada me je pozvao Zoran koji mi je dao Jeleninu šifru za Fejsbuk i njenu fan pejdž stranicu, po savjetu policije, kako bismo vidjeli da li postoje neki tragovi koji bi upućivali na razloge njenog nestanka", navela je Miloševa supruga.

Dodala je da je na njenom nalogu pronašla mnogo eksplicitnih, ali i prijetećih poruka, te da je profil i stranicu najprije pretraživala sama, a da je to posle činila sa policijom.

"Miloš, Zoran i ja smo otišli do rijeke kako bismo krenuli u potragu, došli smo do smetlišta gdje smo vidjeli dvoje policijskih kola, tu razmenili kontakte da bi nam javili ako saznaju nešto i zatim smo se uputili ka Dunavu", ispričala je ranije i dodala da su potom otišli do policijske stanice gdje je i ona saslušana.

Kako su beogradski mediji objavili tada, Milica je tvrdila da je u policiji doživjela psihičko maltretiranje jer su je navodno tjerali da za Jelenin nestanak okrivi Zorana.

Podsjetimo, ovo je ponovljeni postupak protiv Zorana Marjanovića koji je uslijedio nakon što mu je kazna od 40 godina, na koju je prethodno osuđen jula 2022. godine, ukinuta i određeno je da će se Marjanoviću ponovo suditi.

Jelena Marjanović je ubijena 2. aprila na nasipu u Borči kada je otišla sa Zoranom i maloljetnom ćerkicom na trčanje. Marjanović je 15 minuta nakon što se razdvojio od supruge pozvao policiju da prijavi da je nestala. Uslijedila je opsežna potraga, a njeno tijelo pronađeno je u kanalu na nasipu u Borči. Iako je presuda Zoranu Marjanoviću napisana na 700 strana, sud nije utvrdio koje oružje je korišćeno prilikom njenog ubistva, kao i motiv.