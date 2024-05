Oglasio se advokat Srđana Jankovića, osumnjičenog za ubistvo male Danke.

Srđan Janković (50), osumnjičeni za ubistvo dvogodišnje djevojčice Danke Ilić iz Bora, do sada se branio ćutanjem, međutim, kako je istakao Živadin Bogdanović, advokat Jankovića, sve će se detaljnije saznati u toku sledeće nedelje!

"Još uvijek se ne zna tačno kada će Srđan Janković iznijeti odbranu u tužilaštvu, međutim, sve će se saznati u toku sledeće nedelje. Za sada toliko mogu da kažem", poručio je Jankovićev branilac.

Drugoosumnjičeni za Dankino ubistvo se, podsjetimo, u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru branio ćutanjem sve ovo vrijeme, međutim, prema saznanjima, još 17. aprila došlo je do znajčajnog preokreta kada je poručio da će sve ispričati nadležnima.

On je još tada otkazao punomoćje svom tadašnjem advokatu, kog je imao posle hapšenja, i zatražio je drugog pravnog zastupnika.

"Srđan Janković je bio nezadovoljan načinom branjenja njegovog tadašnjeg advokata, pa je zatražio novog. To nas je iznenadilo i dalo nam do znanja da on želi da promijeni način svoje odbrane. On se branio ćutanjem u tužilaštvu, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, ali je onda riješio da ipak iznese odbranu", rečeno je ranije iz tužilaštva.

Prema riječima nadležnih, prije nego što je Jankoviću dodijeljen drugi branilac, jasno je bilo da će ga zbog cijele situacije savjetovati da ispriča sve što zna, pa pretpostavljamo da je upravo to sada bio jedan od osnovnih savjeta od strane drugog Jankovićevog advokata.

"Apsolutno svaki advokat bi ga i savjetovao da prestane odbranu ćutanjem, pogotovo imajući u vidu to što je Dragijević već priznao djelo i time Srđana Jankovića oslobodio sumnje da je on direktni ubica djevojčice", kaže izvor i dodaje da je i bilo pitanje trenutka kada će doći do ovoga da se Janković oglasi i zatraži da svoju odbranu konačno iznese pred tužilaštvom.

"Očekuje se da će se ubrzo znati datum i vrijeme kada će se Srđan Janković naći pred Višem javnim tužilaštvom u Zaječaru, a nadamo se da će njegovo saslušanje donijeti odgovore na mnoga pitanja, pa samim tim postoji mogućnost da se otkrije gdje je tijelo malene Danke Ilić", kaže izvor.

Danka Ilić (2) nestala je 26. marta u Banjskom polju, gdje je iz Bora došla sa mamom i starijim bratom. Za taj zločin su osumnjičeni Dejan Dragijević iz Zlota i Srđan Janković iz Luke, obojica radnici JKP "Vodovod" Bor, koji su u pritvoru. Dejanov otac, Radoslav Dragijević (73) uhapšen je 6. aprila zbog sumnje da je pomogao sinu da premjesti tijelo djevojčice koju je prethodno, po sopstvenom priznanju, udavio rukama. Tada je uhapšen i Dejanov brat, Dalibor (40), koji je samo dan kasnije preminuo u prostorijama PU Bor.