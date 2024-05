Nepoznata osoba pokušala je nasilno da uđe u kokpit aviona Norvegian Aira na aerodromu Gardermoen u Oslu, koji je trebalo da poleti na let DI1990 za Split u 6.50 časova, a kada nije uspio, zaključao se u toalet u zadnjem dijelu aviona, piše Slobodna Dalmaciju.

Izvor: Kurir/Profimedia

Norveška policija je kasnije identifikovala tu osobu kao 23-godišnjeg hrvatskog državljanina. Motivi ovog čina za sada su nepoznati.

Avion je bio pun putnika koji su na odmor uglavnom putovali u srednju Dalmaciju. Većina njih nije primijetila da se dešava nešto izuzetno, čak ni oni koji su sjedjeli naprijed.

Avion je već poletio i dok se kretao ka dijelu piste za poletanje iznenada se zaustavio. Prvo obavještenje pilotu bilo je da ima tehničkih problema i da moraju da zaustave. Policajci su ušli u prednji dio i nakon kraćeg razgovora krenuli nazad, gdje se on zaključao. U avionu je došlo do tuče, svi su željeli da vide šta se dešava, pa se nije moglo jasno vidjeti da li su policajci nasilno ušli u toalet ili se putnik sam predao. Svakako, trojica policajaca su ga s lisicama na rukama odvela preko piste do aerodromske zgrade - rekao je za Slobodnu Dalmaciju jedan od putnika, koji je sa suprugom putovao u Vodice.

Kako je policija kasnije saopštila, dotična osoba nije bila u alkoholisanom stanju niti pod uticajem drugih opijata. Za sada se ne zna šta su bile njene krajnje namjere.

Nakon što su obavljene sve formalnosti, novi let za Split stigao je oko 9 sati. Kompanija se izvinila svim putnicima zbog dvočasovnog kašnjenja.