Majka i njen maloljetni sin napadnuti od strane nepoznatog muškarca u ulici Vrbanja u Sarajevu.

Izvor: T. S./Klix.ba

Nakon što se u medijima pojavila informacija da su juče u blizini tržnog centra SCC u Sarajevu napadnuti majka i njeno maljoletno dijete (14) zbog majice na kojoj piše "Delije sjever" kontaktiran je MUP KS, koji je potvrdio navode. Oni ističu da je PU Centar putem telefona obavještena od strane građane S. V. da su ona i njen maljoletni sin napadnuti od strane nepoznatog muškarca u ulici Vrbanja.

"Obaviješten je dežurni tužilac koji je predmetni događaj okvalifikovao kao Nasilničko ponašanje (član 362. stav 1. KZ FBiH). Radeći na dokumentovanju i rasvetljavanju ovog krivičnog djela, policijski službenici su identifikovali muškarca (23) za kojeg postoji sumnja da je izvršilac ovog krivičnog djela i prema kojem će biti preduzete zakonom predviđene mjere i radnje, u skladu s odlukama postupajućeg tužioca", kazala je portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.

Podsjećamo, ranije je majka djeteta za ATV kazala da su joj čupali dijete i nasilno mu skinuli majicu, a nju odgurnuli, nakon čega je pala i povredila koljena i dlanove.

"To je iz čiste mržnje. Njima je mrak na oči pao kad su vidjeli da je majica sa obilježjima Crvene zvezde. 'Skidaj četničku majicu, šta si to obukao, ubiću te, povrijediću te, skidaj'. Djetetu je bilo neprijatno da skida majicu jer će ostati go. Na kraju su mu nasilno skinuli i pobjegli s majicom", rekla je majka djeteta za ATV.