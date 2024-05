Advokat Kujtim Cakran iznio je nove detalje o istrazi smrti Alme Arazi i njene djece u Skadru na Bojani.

Izvor: Facebook/Alma Bushati Arrazi

Advokat Kujtim Cakran iznio je nove detalje o istrazi smrti Alme Arazi i njene djece u Skadru na Bojani, piše VoxNews. Sumnja se da je Alma tokom večeri 2. maja skočila sa troje djece u rijeku Bojanu.

Advokat je izjavio da se govori da je maloljetna djevojka Alminog muža, Ergisa Arazija, bila trudna i da je ovo pogoršalo psihičko stanje Alme.

"Priča se da je djevojka, koja još nije navršila 18 godina, bila trudna i da je Alma saznala za ovaj detalj što je dodatno pogoršalo njeno stanje. Međutim, očekuje se da će to biti dokazano forenzičkom analizom. Nije iz zvaničnih izvora, ali javnost mora da sazna istinu. Mora biti razjašnjeno da bi se osvijetlio ovo događaj. Međutim, ponašanje supruga ne opravdava čin žene, koja je izvršila samoubistvo utapanjem svoje djece", dodao je on i nastavlja:

"Alma je videla fotografiju jednog od djeteta, koju je objavila djevojka njenog supruga. To ju je psihički opteretilo. Bila je napuštena, usamljena, odbačena, napuštena od policije i bez ikakve zakonske zaštite. Majka je napuštena od strane svog supruga sa svojom djecom, on ima djevojku, ona misli da će njena djeca odrastati u teškim uslovima, uključujući i teške psihičke uslove, pa je pomislila 'svoju djecu ne ostavljam u rukama drugih, bježim iz ovog svijeta' i po mom mišljenju, to je uzrokovalo da se utopi zajedno sa djecom. Danas su albanske žene, majke, tretirane kao krpe. Čak ni životinje nisu tretirane na taj način. Vidim ih kako se razvode s izuzetnim nepoštovanjem, ostavljaju djecu nasred ulice, ne misleći na to šta će ta djeca jesti".

"Jetrva je znala da imaju otežan odnos, ali ona ne može da se sjeti o čemu su razgovarale i zašto se Alma srela sa njom prije nego što je donijela odluku da izvršri samoubistvo. Mislim da su se sastale jer je Alma tražila pomoć za svog supruga, možda je dobila odgovor od svoje jetrve koji nije očekivala. To mora da je bio odgovor koji ju je žestoko povrijedio. To je ključ za dolazak do istine, ali nije rješenje za ovaj problem," rekao je advokat.

Podsjetimo, tužilaštvo sada ispituje mogućnost da Alma nije skočila sa mosta svojom djecom. Sumnja se da je mjesto zločina zapravo ispod mosta. Istražni organi su do ovog zaključka došli nakon što je pronađena lutku jedne od Alminih ćerki, i to ispod novog mosta. Tužilaštvo i policija nastavljaju istragu kako bi potpuno razjasnili ovaj događaj zbog kog je Ergis Arazi, suprug 39-godišnje žene, zadržan zbog krivičnog djela izazivanje samoubistva kao rezultat porodičnog nasilja, optužbi koje su on i njegov brat negirali, za razliku od Almine sestre koja ga je optužila za porodično nasilje i nevjeru.