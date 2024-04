Dvadesetsedmogodišnji V.M. osuđen je na šest godina zavora zbog krivičnog djela silovanja i nasilja u porodici.

Izvor: Facebook/screenshot

U Višem sudu u Beogradu juče je prvostepenom presudom osuđen V. M. (27) na šest godina zatvora, jer je u junu prošle godine silovao svoju nevjenčanu suprugu D.S. (28), a potom pretukao njihovog tada šestomjesečnog sina u stanu na Zvezdari, potvrđeno je Kuriru.

"Okrivljenom je izrečena kazna od pet godina zatvora za silovanje i dvije godine zatvora za nasilje u porodici. Tako da je osuđen na jedinstvenu kaznu u trajanju od šest godina", kaže Kurirov izvor i dodaje da je okrivljenom produžen pritvor, kako ne bi ponovio krivično djelo.

Pa da podsjetimo, V. M. je 1. juna prošle godine prisilio nevjenčanu suprugu na se*sualne odnose, a oštećena D. S. je ubrzo posle navedenog događaja otišla u policiju da prijavi nasilje koje trpi od nevjenčanog supruga, iskoristivši priliku dok on nije bio u stanu. Izlaskom na lice mjesta patrola je zatekla oštećenu sa vidnim povredama, kada je izjavila da već duže vrijeme trpi nasilje, tačnije da njen nevjenčani suprug zlostavlja nju i njihovo zajedničko dijete, bebu staru svega šest mjeseci.

U izjavi koje je prošle godine dala za Kurir D.S. je ispričala kako je od aprila do juna prošle godine trpjela psihičko i fizičko nasilje, ali se tješila da će sve biti u redu.

"Bila sam svjesna da sam u problemu, ali me je obuzimao strah koji i sada osjećam. Strah me je potpuno paralisao, jer je moja žiovtna priča teška, sestra i ja smo odrasle u hraniteljskoj prodici i on je iskoristio to što nemamo zaštitu i roditelje. To mu je dalo vjetar u leđa da nasilje postane sve intezivnije. Jednom me je davio i dok mi je beba bila u rukama", rekla je ona i dodala da se stvar otela kontroli kada je počela da uočava modrice na njihovom djetetu svaki put kad ga ostavi s ocem.

Ona je govorila i o hladnokrvnosti njenog nevjenčanog partnera.

"Davio me je i silovao, mislila sam da ću umrijeti! Nakon batina i iživljavanja ujutru mi je hladnokrvno rekao 'da će uzeti nekoliko slobodnih dana na poslu kako bi mi pomogao oko bebe jer trpim bolove'", rekla je tada uplakana i uplašena djevojka.