Policajac iz Hrvatske (27) brutalno je pretukao pogrešnu osobu, koja je takođe bila slijepa i nagluva.

Izvor: Kurir/Viktor Cap / Panthermedia / Profimedia

Ovih dana protiv njega je podignuta optužnica u kojoj se navodi da se sve dogodilo još u aprilu 2021. godine oko 17 časova. Istraga je pokrenuta i protiv drugog policajca koji je tog dana bio sa kolegom, ali protiv njega nije bilo dokaza.

Prema optužnici, Nino je u dvorištu porodične kuće u Zagrebu tražio od Stevana J. da vidi njegovu ličnu kartu , iako je zapravo trebalo da legitimišu drugu osobu, Stevija O. iz susjedne kuće.

„Nakon što im je Stevan J. rekao da je Stevo, i sa mukom, s obzirom na to da je slijepa i nagluva osoba , krenuo u pravcu ulaznih vrata kuće kako bi donio svoju ličnu kartu, oni su upotrijebili sredstva prinude, najprije ga grubo uhvatili za ramena, okrenuli prema sebi, povukli za desnu ruku i košulju s prednje strane.

Odvukli su ga prema dvorištu, za to vrijeme je pružao otpor, nakon čega ga je okrivljeni policajac, da bi ga savladao, iako je imao krhko tijelo, udario nogom u prednju kost desne noge , oborio na pod na stomak i pritisnuo ga na zemlju svom težinom držeći obije ruke lisicama na leđima.

Nakon toga su ga odvukli do automobila kako bi ga odvezli u službene prostorije, usled čega je Stevan J. zadobio povrede u vidu ogrebotine kože na lijevom laktu i preloma spoljne strane gornjeg kraja, nakon čega je uslijedio manji izliv u koljenskom zglobu“, navodi se u optužnici.

Policajac se tokom istrage branio da nije bilo pretjerane sile i udaranja , već da je bio savladan jer je bježao i pružao otpor. Kaže da nisu znali da je slijep, niti da je zapravo pogrešan Stevo. Policajac i dalje radi u policijskoj stanici u Zagrebu.

Međutim, njegov iskaz su demantovali brojni svjedoci koji su vidjeli šta se dešava i bili šokirani brutalnošću policije prema komšiji Stevi. Njegova sestra, inače nepokretna, vikala je iz kuće da joj je brat slijep i da se zove Stevan J., ali to nije pomoglo.

Rekao im je da je Stevo, ali ne onaj koga traže. Kaže da se opirao jer je htio da im donese legitimaciju da im dokaže da nisu u pravu, ali nije uspio jer su ga vukli i tukli.

„Odvojio sam se da ponovo odem po ličnu kako su tražili. U tom trenutku me je jedan od njih udario u prednju kost desne noge u potkoljenicu, od čega sam šepao. Naletjeli su na mene i ponovo počeli da me guraju ka sredini dvorišta. Onda su me oborili i počeli da udaraju tu istu nogu“, rekao je Stevan.

Tokom uviđaja svjedočilo je nekoliko komšija i prolaznika . Kažu da ne mogu da vjeruju šta se dogodilo slijepom čovjeku koji je bio dobar kao hleb.

„Stevan je inače dobrodušna osoba i vesela, pozitivna osoba. Poznajem ih dugi niz godina, Snježana mi je drugarica od djetinjstva, a preminula je posle ovog događaja koji ju je veoma potresao, kao i njen život prije toga. Stevan je sada sam, a oboje su invalidi."

"Pošto je policija odvela Stevana, vratili su ga posle dva-tri sata . Došao sam da mu pomognem“, naglasio je Stevanov komšija.