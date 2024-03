Danas je nastavljeno suđenje Veljku Belivuku i ostalima koji se sumnjiče za nekoliko ubistava, među kojima je i ubistvo Nikole Mitića.

U Specijalnom sudu u Beogradu izvođenjem dokaza sa Skaj aplikacije koji se odnose na otmicu i ubistvo Nikole Mitića nastavlja se suđenje kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Optuženi koji borave u pritvoru Centralnog zatvora uz zvuke sirena i pratnju naoružanih pripadnika Žandrarmerije sprovedeni su u zgradu suda u Ustaničkoj ulici.

Sudsko vijeće je ušlo u sudnicu i počelo sa prozivkom tužilaca, optuženih, njihovih advokata i zastupnika porodica ubijenih. U sudnici su i danas prisutna trojica svjedoka saradnika Srđan Lalić, Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević. Podsjetimo, na prethodnom suđenju izvedeni su dokazi sa Skaj aplikacije u kojima, prema optužnici, pripadnici klana razmjenjuju poruke iz kojih proizilazi da pokušavaju da utvrde da li ih neko prati. Nikola Mitić, podsjetimo, otet je 10. avgusta u Beogradu, pošto su optuženi navodno primijetili da prati Belivuka i Miljkovića koji su krenuli kod advokata.

U glasovnim porukama koje su puštene u sudnici čuje se kako se pripadnici raduju jer su ga "uhvatili". Advokat Jasmina Srdić odmah se javila za riječ i zatražila da sud razdvoji svjedoke saradnike. "Primijetili smo da šapuću, pa predlažemo da ih sud razdvoji dodatno", zatražila je prije početka izvođenja dokaza advokatica.

Belivuk: Lalić pomiješao tekst sa Hrvatinovim

Za govornicu je odmah na početku izašao i Veljko Belivuk koji je zatražio riječ.

Belivuk: Imam primjedbu, zapažanje. Imam spremne papire, sve sam povadio. Vršili smo prošlo ročište uvid u falsifikovanu Skaj dokumentaciju i slušali smo ono nešto što ne znam šta je. Nismo čuli da neko diktira tablice "honde sivik", a u optužnici piše da ih diktira svjedok saradnik Bojan Hrvatin. Međutim, kada pogledamo izjavu Hrvatina, kada ga ja pitam da li je on izdiktirao tablice na Skaj, on kaže da se ne sjeća. Onda mi je još zanimljiviji Srđan Lalić, on je u svom izlaganju rekao da je uočio vozilo i tablice i da je javio ostalim učesnicima putem radio veze kao i na Skaju, "da se ne bi zaboravila tablica". Imamo sada ovdje trilemu, a ne dilemu. Izgleda je Lalić pomiješao tekst sa Hrvatinovim, pa izgovorio njegov tekst. Ovo je dokaz da lažu.

Sudija: Vaša primjedba je zabilježena

Sudija je saopštila da se nastavlja sa pregledanjem i preslušavanjem dokumentacije vezano za Mitić Nikolu.

Lalić o misterioznom registarskom broju BG 592

U sudnici su prikazane poruke od 10. avgusta 2020. oko 11 sati.

Kako da uzmemo motorole sa stadiona i gdje da se nađemo.

Čekamo Barija i Ares kod Titovog groba, trenutno.

Mi idemo do Miloševog konaka.

Krećemo blindama, rasporedićemo ljude svuda duž trase kuda idemo da vidimo koja kola nas prate, da ih izvučemo. Znači brate od 16.15 ako bude dešavanja.

U koloni audi i BMW blinde i škoda crna zatamljena pratnja.

Krećemo.

Krenuli.

Potom je prikazana poruka u kojoj je registarski broj BG 592. Tužilac je pitao Lalić da li znači nešto taj broj.

Lalić: Da to je komunikacija između Miljkovića, Belivuka i Zvicera, jer oni paralelno pratili telefon Zeme. Ovo je prvi dio registracije automobila Nikole Mitića.

Marko Miljković se javio za riječ i uveden je u sudnicu.

Miljković: Sad čusmo od Lalića da su u grupi Belivuk, Radoje Živković i Radoje Zvicer. Tu je napisano da ide audi, BMW i škoda superb. Znači ako Belivuk vozi audi, ide prvi, pa drugi. Kako može da Belivuk vidi pete tablice koje idu za njima i da izdiktira broj. Eto to je dokaz da to što pričaju nema veze s mozgom.

Lalić: Ja sam ispričao da sam taj auto i tablice uočio dok još konvoj nije krenuo, pa sam ih obavijestio da je krenuo za njima, kada su napustili kapiju bunkera.

Za govornicu izlazi i Belivuk.

Belivuk: Meni sada ništa nije jasno. Uvidom u falsifikovani Skaj smo vidjeli da ne postoji to što on priča. On nikada u ovom montiranom i fotošopiranom Skaju to nikada nije poslao.

Miljković: Sada je upravo Lalić rekao da je on poslao poruku prije nego što smo krenuli pa smo mi unaprijed znali, a govorio je drugačije, tako da je jasno da je sve njegov i tužiočev imaginarijum.

U sudnici je potom puštena glasovna poruka u kojoj se čuje kako neko ostalim pripadnicima grupe koji učestvuju u osmatranju putanje kojom prolaze Belivuk i Miljković u blindiranim automobilima šalje poruku:

Uzeli smo ga, s nama je!

Svjedoci saradnici Hrvatin i Lalić, po preslušavanju ove poruke izjavili su u sudnici da je to glas Marka Miljkovića. Za govornicu su potom izašli i Miljković i Belivuk, a potom i ostali, tvrdeći da to "zasigurno nije Miljkovićev glas".

Sledeće su u sudnici prikazana poruka. Uhvaćen je.

U 14.30 sati kako tvrdi tužilaštvo, razmijenili su sledeće poruke:

Nikola što nas je pratio.

Neka Vlada i ovi voze sami sa njim, nemoj da nas prate sada.

Ne, ne, znamo šta radimo.

U sudnici je potom prikazana fotografija Nikole Mitića kako sjedi, u crnom šorcu i majci.

Bojan Hrvatin: On je u tom trenutku u bazi, u sklopu bivšeg restorana stadiona Partizana, u jednoj prostoriji koju smo mi zvali kancelarija.

Lalić:To je pokojni Nikola Mitić, prebijen, u bunkeru na stadionu.

Zastupnik porodice, advokat Aleksandar Šćekić ispituje Lalića ko ga je tukao.

Lalić: Ja sam među poslednjima stigao, bio je već prebijen.

Hrvatin: Ja sam ga udario jednom po glavi, i to je sve što sam vidio da je bio tučen tada.

Miljković ponovo izlazi za govornicu i traži da mu se ponovo puste glasovne poruke.

Miljković: Ovo nije moj glas.