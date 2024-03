U Specijalnom sudu danas je nastavljeno suđenje klanu Veljka Belivuka.

Izvor: TV Pnik/Printscreen/Kurir/Zorana Jevitić/MONDO/Nebojša Marković

Danas je u Specijalnom sudu nastavljeno suđenje klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koji je optužen za sedam ubistava, silovanje, trgovinu drogom i oružjem. Nakon prikazivanja fotografija i poruka za ubistvo Miljana Lepoje, člana "Pink Pantera", prešlo se na izvođenje dokaza za silovanje I.S. na stadionu Partizana.

Prema navodima tužilaštva, on je zlostavljan i silovan na stadionu Partizana. Poruke su razmijenjene 9. avgusta 2020. godine.

Ovaj plače, jeb**e ga kamiondžije

Dok ne kaže sve, plakaće

Us** se u gaće

Nakon toga je puštena glasovna poruka. Na njoj se čuje kako neko govori da će ga ubijediti da su ga napali i pretukli navijači Crvene zvezde.

"Pu*i ku****e kamiondžijama za pare, sipali mu bijelo u sok, evo plače. Malo da ga sredimo, okupali smo ga, neka odmori malo. Ubijedićemo ga da su ga cigani prebili, kad se sredi malo, pustićemo ga da ide kući..." nakon čega je puštena još jedna glasovna poruka: Neka neko izvadi k...c malo, da vidimo da li pu..i stvarno kamiondžijama.

Svjedok saradnik Srđan Lalić je rekao da u ovim glasovnim porukama prepoznaje svoj glas kao i glas Miloša Budimira. U drugoj poruci kaže da prepoznaje glas Marka Miljkovića.

Miljković : Ovo zasigurno nije moj glas. Vidjećete da treba meni da vjerujete. Čuli smo ovaj montirani audio snimak, čuli smo ovdje sok i bijelo, a Lalić je rekao da je u vodu zamiješana droga. Samo mi ovdje pričamo istinu.

: Ovo zasigurno nije moj glas. Vidjećete da treba meni da vjerujete. Čuli smo ovaj montirani audio snimak, čuli smo ovdje sok i bijelo, a Lalić je rekao da je u vodu zamiješana droga. Samo mi ovdje pričamo istinu. Belivuk: Taman sam mislio da se ne javim, al iskompleksirao me tužilac, pa da ne ispadne da sam se uplašio. Nije glas ni Miljkovića, ni Budimira ni Lalića. Ne postoji savršen zločin, pa ni ovaj koji je tužilac pokušao da nam montira. Pitam se da li će tužilac tražiti i transkript svjedočenja I. S. kada je rekao da ga je Lalić silovao i da ga je molio da prestane.

Nakon toga je za govornicu izašao optuženi Vlade Draganić, vlasnik kuće u Ritopeku. On je pitao Lalića da li je on bio tamo kada je navodno otet I.S, na šta je Lalić odgovorio da nije. Nakon toga je Marko Miljković predložio sudiji da suoči I.S. sa Srđanim Lalićem jer Miljković tvrdi da je Lalić silovao I.S. bilijarskim štapovima na šta je Lalić reagovao i rekao da to nije istina.