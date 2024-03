Nikola Đorđević, rijaliti zvijezda, dobio je 4. maja 2023. godine poruku od U.B. da će napraviti masakr.

Izvor: privatna arhiva

U.B. (21) iz Dubone je 4. maja 2023. godine ubio 9 osoba i ranio 12 u selima Dubona i Malo Orašje, a N.Đ, rijaliti zvijezda, je tog 4. maja dobio poruku od U. u kojoj on govori da će počiniti masakr. Poruku je poslao u 21:14, a samo šest minuta kasnije, U. je započeo svoj krvavi pir.

"U. je spremao slavu i bio je kod roditelja, a ja sam mu rekao da zbog puta u Beč neću moći da dođem na slavu. U jednoj 'vocap' grupi, u kojoj je bilo nas petoro-šestoro, napisao sam 'odoh ja', na šta je jedna djevojka napisala: 'Šta ćeš sada kada ode tvoj sensei?' Na taj način je provocirala U, misleći šta će sad bez mene, 'svog učitelja' ", rekao je N.Đ.

Tada je, prema njegovom iskazu, izbila svađa. U.B. je po njegovom savjetu napustio grupu. N.Đ. je ispričao da se tokom cijelog dana i večeri čuo sa U.B.

"Rekao sam mu da ne ulazi u raspravu sa tom djevojkom, a on mi je rekao 'dobro, dobro'. U 21.30 sat napisao sam mu: 'Ne piši nikome', a on mi je odgovorio: 'Sedam u kola, a ubrzo zatim idem da pravim masakr!' Potom sam mu poslao: 'Ćuti k***j, brzine menjaj!' Nakon ovoga U. mi je u 22.14 sati napisao: 'Izgorio sam'. Nisam ga shvatio ozbiljno, ni na kraj pameti mi nije bilo da on može da uraditi tako nešto.

Kako bi smirio situaciju pozvao sam tu djevojku i rekao da će se U. izviniti, a ona mi je rekla 'da će se on izvinjavati iz Urgentnog centra'. Poslije pola sata ili sat, prijatelj iz Paraćina mi je poslao vijesti sa interneta da se desila pucnjava u Duboni i pitao da li je to U. uradio. Pozvao sam U, ali mi se nije javljao", naveo je N.Đ.

Otkrio je da su se upoznali u junu 2022. godine na ljetovanju u Herceg Novom. Tada su proveli zajedno 2, 3 dana u društvu.

