Branislav Lainović (1955), zvani Krakati, Dugi i (u Novom Sadu) Lajavi, ubijen je na današnji dan prije 24 godine.

Izvor: Privatna Arhiva, Kurir

Lainović je brutalno likvidiran tog 20. marta 2000, oko 16:15, ispred hotela "Srbija" u Ustaničkoj ulici u Beogradu.

Lainović je stajao ispred kioska, čekao je nekog, kada mu je prišao mlad čovjek u crvenoj jakni s leđa i ispalio tri hica iz pištolja - dva su Lainovića pogodila u glavu, a počinilac je pobjegao u pravcu Ulice Vojislava Ilića.

Tog dana Lainović je bio u policiji na informativnom razgovoru, drugi put u desetak dana prvi put, a sve u vezi sa ubistvom Željka Ražnatovića Arkana.

Dejan Milanković Bagzi je svjedočio da je Dušan Spasojević naredio ubistvo, a da su to odradili Sretko Kalinić i Miloš Simović. Kako kaže Bagzi, Simović ga je upucao, nakon čega je sjeo u kola, pustio muziku i počeo da pjeva. Dugi je u trenutku ubistva pričao telefonom i čekao nekog, a navodno su ga preko signala mobilnog "zemunci" pratili i navodili na mjesto na kome će ga likvidirati.

https://youtu.be/DZ__W410j64?si=Epv3ILnxvoVEFImS

Veče pred smrt se Dugi povjerio bratu Žarku: "Rade mi o glavi i bojim se da se neću izvući, jer to su mali miševi koji su prešli Drinu da pobiju babe i djedove kako bi postali heroji. To nisu ljudi, oni će uraditi to podmuklo iza ćoška."

Dugi je navodno ubijen jer je bio prijatelj ljudi koji su organizovali Arkanovo ubistvo, ali pošto sam nije imao veze sa tim, smatra se da su ga "zemunci" ubili kako bi preuzeli Novi Sad gdje im je bio zabranjen ulaz, jer je "gazdovao" Dugi.

Branislav Lainović iz Vrbasa, bivši košarkaš, otisnuo se u bijeli svijet negdje sedamdesetih godina. Govorio je da se tamo bavio svačime osim prostitucijom i drogom, kao i da je bio "pulen" pokojnog Ljube Magaša Zemunca.

Kad se kaže "svačime", poznavaoci lika i djela pokojnika kažu da je to bilo prije i iznad svega utjerivanje dugova, na čemu se obogatio. Nasljedna masa koja je ostala za njim povelika je: dva hotela, najveća diskoteka u Novom Sadu, kuće i nekretnine.

Zanimljiva je priča o tome kako su se upoznali on i Ljuba. Jugoslovenski bos mu je tada rekao da mu se sviđa njegova jakna i da mu je da, na šta je mladi Bane rekao: "Moraćeš da je sam skineš!" Ljuba se nasmijao i zagrlio ga, od tada je postao njegov zaštitnik i prijatelj.

Dugi je bio i veliki Giškin prijatelj, bio je u Srpskoj gardi koju je preuzeo nakon Giškine smrti. Još kad je formirana garda, dogovoreno je da neće imati ništa sa SPO niti bilo kojom strankom. Sa tim su se svi složili, a Dugi je tom prilikom rekao: "Nisam služio pod zvijezdom petokrakom, pa neću ni pod Danicom!"

Izvor: Facebook Printscreen/Legende devedesetih

Dugi se skrasio u Novom Sadu gdje je investirao svoj novac i nije dozvoljavao reketaškim i narkodilerskim bandama da rade po Novom Sadu. Dugog su svi poštovali, građani jer je mnogo uradio za Novi Sad, lokalne vlasti jer obezbjeđuje mir, takođe i policija, pa je bilo poznato da je Dugi vozio mercededes bez tablica i niko ga nije dirao.

Ipak, smetao je "zemuncima" koji su željeli da upadnu na veliko vojvođansko tržište. Preživio je ranjavanje kada je sa njim bio prijatelj Milan Vukobrad Boske, tj. Mile Bosanac koji ga je spasao i odveo u bolnicu. Pošto je bio pozvan na informativni razgovor u Novom Sadu na okolnost ima li mogućih saznanja o atentatu na Željka Ražnatovića, Lainović se naljutio.

"Ne znam ništa o tome", rekao je pa dodao:

"Shvatam i bol Arkanove porodice... ali veoma dobro znam i koliki je bol on nanio drugima, samo se o tome nigdje ne piše, iako je mnoge u Beogradu zavio u crno".

Poslije ubistva Dugog, Novosađani su tugovali za svojim zaštitnikom, a za to su imali razloga. "Zemunci" su upali u Novi Sad, neke kupili, neke pobili i postali vladari sjeverne pokrajine Srbije.

Jedan od novosadskih momaka koji će morati da prihvati da radi za njih, bio je Miladin Suvajdžić zvani Đura Mutavi. Na kraju će im on doći glave i kao svjedok saradnik otkriti sve njihove najmračnije tajne.

UBIJEN I NJEGOV SIN

Ljubomir Lainović krenuo je očevim stopama i na isti način i skončao.

Ljubomir Lainović ubijen je na Kosovu i Metohiji po povratku iz Atine, gdje je, zajedno sa Brašnjovićem, likvidirao vođe škaljarskog klana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića, rekao je svjedok saradnik Srđan Lalić na suđenju Belivukovoj grupi u Specijalnom sudu u Beogradu.

Izvor: Privatna Arhiva, Kurir

Lainović se vodio kao nestao, njegovo ubistvo nije dio optužnice, ali je Lalić pričao i o toj likvidaciji. Između ostalog je rekao:

"Miljković mi je pokazao slike, toga dana je (Lainović) likvidiran na KiM. Pretukli su ga i ubili hicem u glavu. Slika je stigla taj dan, imao je naduveno lice, ležao je na travi, noge su mu bile savijene u rupi iskopanoj u zemlji. Mene je to iznenadilo, imao je velike zasluge u klanu, izvršio je dve drske likvidacije, bio je koristan".

Lalić ga je, osim za dvostruko ubistvo u Atini, obilježio i kao ubicu Ljubomira Kiće Markovića.