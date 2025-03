Podgoričanina A.S. (20) uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, preduzimajući operativne i istražne mjere i radnje iz svoje nadležnosti, identifikovali, locirali i lišili slobode Podgoričanina A.S. (20) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda, saopštili su iz Uprave policije.

On je, kako se sumnja, maskiran pratio, a zatim u sporednoj ulici fizički napao oštećenog, zadajući mu udarce u predjelu glave i tijela pesnicama i metalnom šipkom.

"On se zatim udaljio sa lica mjesta, odbacivši sredstvo izvršenja krivičnog djela – metalnu šipku. Oštećenom licu su izvještajem ljekara specijaliste konstatovane teške tjelesne povrede. Protiv A.S. je Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeta krivična prijava - dodaju iz UP i ističu:

"Policijski službenici nastavljaju sa preduzimanjem prioritetnih mjera i radnji na otkrivanju krivičnih djela sa elementima nasilja, njihovom rasvjetljavanju i procesuiranju izvršilaca, a sve u cilju unapređenja ukupne bezbjednosti građana".