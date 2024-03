"Zadarski Fricl" u 15 godina silovao ćerku 1.500 puta.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/YouTube/Printscreen/ Al Jazeera Balkans

U zatvoru je već sedam godina jer služi kaznu od 30 godina za jedan od najgnusnijih zločina - silovao je svoju ćerku više od 1.500 puta, a ovaj horor, koji se dogodio u Hrvatskoj, je počeo kada je ona imala samo 12 godina. Djevojčica je zatrudnjela sa njim, jednom se porodila, dva puta je abortirala, a zbog svega što joj se dešavalo pokušala je čak i da se ubije. Osim nje, silovao je i ćerku koju je rodila. Prvobitna kazna 58-godišnjaku izrečena 2017. bila je maksimalna. Bio je osuđen na 40 godina zatvora. Godinu dana kasnije, Vrhovni sud mu je smanjio kaznu za 10 godina, jer prvostepeni sud prilikom donošenja nepravosnažne presude nije primijenio zakon koji je blaži za optuženog, što je sudska praksa.

Međutim, i tokom suđenja na Županijskom sudu u Zadru i tokom žalbenog postupka na Vrhovnom sudu, 58-godišnjak, kojeg su mediji prozvali "Zadarskim Friclom", tvrdio je da ćerka koju je silovao 1.500 puta nije njegova. To jest, on nije njen biološki otac. Tvrdio je i da nije biološki otac djeteta koje je silovana djevojčica rodila. Sudovi mu nisu povjerovali ni tada ni kasnije kada je, koristeći istu argumentaciju, tražio obnovu postupka. Podnio je zahtjev za obnovu postupka Županijskom sudu u Zadru, koji je u januaru 2024. godine odbio njegov zahtjev. Nakon toga, sa istom argumentacijom, 58-godišnjak se žalio Višem krivičnom sudu (VKS). Međutim, Vrhovni upravni sud je potvrdio odluku Županijskog suda u Zadru kojom je odbijen zahtjev za obnovu postupka.

"Viši kazneni sud Republike Hrvatske smatra da je prvostepeni sud pravilno i osnovano odbacio zahtjev osuđenog za obnovu krivičnog postupka uz valjano obrazloženje da osuđeni ne iznosi nove činjenice niti podnosi nove dokaze u njegov predlog, koji bi bili prikladni da prouzrokuju oslobađanje od optužbe ili osude na blaži zakon i, iako to izričito ne navodi, upućuje i na navedeni nalaz bolnice, jer se ovim nalazom pokušava osporiti činjenica očinstva osuđenika. Prvostepeni sud je ranije donio meritornu odluku kojom je takav zahtev osuđenog odbio, što je i potvrđeno rješenjem ovog suda, jer iz rezultata oba biološka ispitivanja sa vjerovatnoćom od 99,9999995% proizilazi da je on otac", navodi se u odluci VKS.

"Zadarski Fricl" je optužen da je svoju najstariju ćerku 15 godina, od 12 do 28 godina, prisiljavao na seksualne odnose i sve te godine fizički i psihički zlostavljao suprugu i njihovo šestoro djece. Kao žrtva sistematskog seksualnog zlostavljanja, njegova najstarija ćerka je još kao maljoletna rodila dijete, a dva puta je pobacila. Kada je imala 15 godina, pokušala je da se ubije.

Štaviše, 58-godišnjak se teretio da se prema svojoj ćerki, drugoj djeci i supruzi ponaša kao da su privatna svojina i predmeti, prema njima se ophodio zvijerski, kao prema stvarima, a ne kao prema živim bićima i ljudima. Sve te strahote događale su se od 2001. do 2016. Optužen je i da je silovao, nekoliko puta, dijete koje je rodila njegova ćerka koju je godinama silovao. Optužen je i da je jednom prilikom fizički napao suprugu nakon verbalnog napada.

Ona je pobjegla od kuće i otišla kod svoje majke, ali on je došao po nju, izbacio je iz kuće njene majke, tukao je i vrijeđao je da je ku*va, da ga vara sa drugim muškarcima. U jednom trenutku ju je bacio uza zid i počeo da je pljuje, nakon čega se nesrećna žena zaletjela pod automobil u namjeri da se ubije. Kada je on to vidio, počeo je da joj se izvinjava, odveo je u stan i silovao je na posebno ponižavajući način.

Osim što je silovao ćerku i suprugu, 58-godišnjak je godinama fizički i psihički maltretirao, tukao i zlostavljao drugu djecu, jednog sina je udario peglom u glavu, jednu ćerku je gađao velikim kamenom, tukao ih je nogama i rukama do krvi, čak su ga i članovi porodice našli golog u krevetu sa maljoletnom ćerkom koju je dobio iz nasilnog odnosa sa najstarijom ćerkom.

Sve se saznalo kada je dečko jedne od zlostavljanih djevojaka uspeo da je ohrabri i nagovori da sve prijavi policiji, pa je 58-godišnjak uhapšen u ljeto 2016. godine, a godinu dana kasnije i osuđen. On se tokom suđenja branio da su to sve laži i da to nisu njegova biološka djeca, ali je biološko vještačenje potvrdilo da je najstariju ćerku, koju je silovao više od 1.500 puta tokom 15 godina, dobio u braku sa zlostavljanom suprugom.