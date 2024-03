Policija više od godinu dana ne može da uhvati mladića, Jetmira, Gočaja, koji je ubio studentkinju Ivanu K. u Mirijevu.

Izvor: Kurir/Facebook/screenshot

Jetmir Gočaj, Crnogorac albanskog porijekla osumnjičen da je prije godinu i tri mjeseca u iznajmljenom stanu na Zvezdari ubio studentkinju Ivanu K., a potom nestao bez traga, i dalje izmiče policiji. Indicije da se krio u nekoliko različitih država do sada nisu dovela do hapšenja, a Ivanina porodica i dalje čeka pravdu za svoju ćerku. Motiv ovog stravičnog zločina je, kako je saopštilo tužilaštvo, bila ljubomora, a nesrećnu djevojku Gočaj je ubio golim rukama.

Zločin koji je potresao Srbiju dogodio se krajem decembra 2022. godine, kada je u stanu na Zvezdari zatečeno tijelo djevojke sa povredama. Ubijena Ivana se tih dana nije javljala svojoj porodici, pa su njena braća zato odlučila da je obiđu u stanu u kom je živjela sama. Došavši na lice mjesta zatekli su zaključana vrata stana, a kako nisu mogli da uđu, pozvali su vlasnicu stana da zajedno otvore. Tada su, u sobi na krevetu, zatekli stravičan prizor - Ivanino tijelo sa vidnim povredama ležalo je na krevetu, bluza joj je bila zadignuta, a pantalone spuštene.

Verzija da je neko upao u stan radi pljačke i ubio Ivanu je odmah pala u vodu jer u stanu nije zatečena premetačina, vrijedne stvari poput njene ogrlice, su bile tu, a vrata su bila zaključana. Upravo taj detalj odredio je pravac istrage, a odmah je bilo jasno da je Ivana svog dželata pustila u stan, da ga je poznavala i po svemu sudeći imala povjerenja u njega. Nakon što je ubio nesrećnu studentkinju, otišao je iz stana, zaključao vrata sa sobom i nestao. Otežavajuća okolnost bila je ta što kamere na zgradi u kojoj je Ivana živjela nisu postojale, ali su ipak uspjeli da utvrde da je u njenom stanu tih dana boravio jedan mladić.

Bizarne poruke

U međuvremenu, novinari zaintrigirani pojedinostima ove priče uporno su pokušavali da nađu sagovornika iz Ivanine porodice ili bliže okoline kako bi dobili makar kakav uvid u njen život. Tada se izdvojio jedan mladić, Jetmir Gočaj koji je u danima nakon njenog ubistva, objavio veći broj tužnih poruka na svojim profilima na društvenim mrežama, kao i zajedničkih fotografija sa Ivanom K. Taj mladić bio je raspoložen da govori za medije, davao je izjavu u brojnim beogradskim medijima, a onda je stiglo zastrašujuće saopštenje iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu - Jetmir Gočaj bio je osumnjičen za Ivanino ubistvo.

Udavio je i nestao

Tih dana Gočaj je još kratko kontaktirao sa novinarima, tvrdeći da je on kod kuće u Crnoj Gori i da policija, ukoliko sumnja da je on ubica, može slobodno da ga uhapsi. Ubrzo nakon toga, Gočaj je obrisao sve objave sa društvenih mreža, sve Ivanine fotografije i prestao da odgovara na poruke.

Paralaleno sa tim, tužilaštvo i policija su uspjeli da rekonstruišu šta se dogodilo u stanu i neposredno nakon zločina. Vjeruje se da je Ivana ubijena u periodu između 00.37 i 5.30 ujutru 23. decembra. Kako se sumnja, Gočaj joj je presudio tako što ju je ugušio, a vjeruje se da je motiv ljubomora. Tužilaštvo je preciziralo i da je Jetmir 12 dana prije ubistva boravio u Ivaninom stanu, a kobnog dana došlo je do svađe između njih dvoje, tokom koje joj je rukama stezao nos i usta dok nije izdahnula.

Takođe, tužilaštvo je još tada saopštilo da se vjeruje da je Gočaj našu državu napustio već istog dana autobusom. Do sada su se pojavljivale sumnje da se krije u Crnoj Gori, u Albaniji, Austriji ili Njemačkoj, a pojedine informacije ukazuju na to da se krije na Kosovu i Metohiji. Ipak, nijedna od ovih informacija nije dovela do njegovog hapšenja.

Pokušavao da osigura alibi

Pojedini beogradski mediji objavili su i da je ubica tog 23. decembra pokušao da osigura sebi alibi tako što je pozivao poznanike iz Beograda, koje je inače znao sa planinarskih tura koje je vodio na Prokletijama, insistirao je da se sastanu sa njim, a kod nekih se navodno raspitivao i gdje može da kupi marihuanu.