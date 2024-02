Beogradska policija uhapsila je još jednu osobu koja je povezana sa braćom Panić i posredovanjem u prostituciji.

Izvor: Instagram

Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva beogradska policija uhapsila je D.L. (26) kog je javni tužilac saslušao zbog krivičnog djela Posredovanje u vršenju prostitucije. Prilikom saslušanja, osumnjičeni je sve priznao - da ga je izvršio u saradnji sa osumnjičenima V.S., S.L., ali i braćom Panić, navodeći da je u "posao“ sa njima ušao u oktobru 2023. godine.

On je pred tužiocem do detalja ispričao kako su oni među sobom dijelili novac koji su djevojke morale da im daju nakon izvršenih usluga, ali i koje su sve vrste masaža nudili klijentima. Pojasnio je da mu je S.L. supruga, a Uroš Panić kum, te da su se usluge pružale u stanovima u Novom Beogradu, Zemunu i Beogradu na vodi koji su u vlasništvu oca osumnjičenih M.P i U.P.

Na osnovu naredbe suda izvršen je pretres stana u kojem boravi osumnjičeni i pronađeni su predmeti izvršenja krivičnog djela – flajeri, rokovnici, spiskovi, kalendari i SIM kartice. Na predlog Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Treći osnovni sud u Beogradu je prema D.L. odredio zabranu napuštanja stana u cilju nesmetanog vođenja krivičnog postupka.

Advokat Denis Bećirić je za portal "Nova S" rekao da se braći Panić "smiješi" Interpolova potjernica. Objasnio je proceduru.

"Interpolova potjernica ne bi mogla automatski da bude pokrenuta u ovom slučaju. Ustaljena procedura jeste da nadležni moraju, barem, da pokušaju da im uruče poziv. Može da se dogodi da su oni ranije imali planove da putuju u inostranstvo, nevezano za cijeli slučaj, te se ne može automatski pretpostaviti da su oni u bjekstvu. Što se tiče Interpolove potjernice, ne postoje tačni razlozi zbog kojih se ona raspisuje. Svakako se taj mehanizam ne pokreće zbog bilo kog djela. Konkretno u ovom slučaju može da se raspiše, ali mora prvo da bude ispoštovana prethodna procedura", naveo je Bećirić.

Da podsjetimo, braća Panić, Miloš i Uroš, su sa svojim drugom V.S. mjesecima unazad podvodili žene u Beogradu. Imali su svoju "Instagram" stranicu, firma je bila uredno prijavljena. Braća Panić napustila su Srbiju noć prije naloga za njihovo hapšenje.