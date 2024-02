Naoružani muškarac uletio je večeras u jednu kladionicu u Beogradskoj ulici i od radnika oteo novac.

Izvor: MONDO

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd Uprave kriminalističke policije i Interventne jedinice 92, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom, brzom intervencijom uhapsili su osumnjičenog A. I. (1990), neposredno nakon što je izvršio krivično djelo razbojništo u jednoj sportskoj kladionici!

Izvor: MONDO

On se sumnjiči da je predveče, u Beogradskoj ulici, u ovoj kladionici uz prijetnju pištoljem od radnika oduzeo oko 50.000 dinara. Postoji sumnja da je on na isti način izvršio više razbojništava na teritoriji Beograda. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.