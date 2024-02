Za licima Uroš Panić i Miloš Panić raspisana je potraga.

Izvor: printscreen/instagram/uros__panic___

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa policijskim službenicima JRM lišilo je slobode osumnjičene V.S. i S.L. za koje postoji osnovana sumnja da su zajedno sa braćom Urošem Panićem i Milošem Panićem, koji su nekoliko časova prije realizacije hapšenja napustili teritoriju Republike Srbije, izvršili krivično djelo Posredovanje u vršenju prostitucije.

Osumnjičenima se stavlja na teret da su na teritoriji GO Zemun i GO Savski venac navodili, podsticali i organizovali predaju oštećenih ženskih lica drugim licima radi prostitucije tako što su na različitim internet stranicama objavili oglas sadržine da mlade i zgodne maserke pružaju usluge senzualne masaže za muškarce po cijeni od 3.500 dinara do 10.000 dinara, ostavljajući nekoliko kontakt telefona na koja su se javljale oštećene i osumnjičena S.L. i na taj način se dogovarale sa klijentima na koju adresu da dođu.

Osumnjični V.S. je napravio nalog na društvenoj mreži “Instagram” koji je bio javan i na kojem je postavio oglas da zbog povećanog obima posla nudi posao maserke, navodeći da je dnevna zarada 100 eura, a takođe je napravio i internet sajt preko kojeg je nudio usluge tantričke masaže.

Cijene usluga su odredili osumnjičeni kojima su oštećene odvajale od 50% do 70% zarade, a ostatak zadržavale za sebe. Procenat novca koji je pripadao osumnjičenima su ostavljale u kafiću u Beogradu na vodi ili su po novac na adrese u Zemunu dolazili osumnjičeni i njima bliska lica.