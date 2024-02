Porodica iz Beograda, zbog bahatog podstanara, sedam godina nijednom nisu uspela da uđe u stan i vide kako on izgleda.

Izvor: MONDO/Goran Sivački/Facebook / Facebook

Porodica Dukanac, početkom septembra 2023. raskinuli su ugovor o zakupu svog stana u centru Beograda, a podstanar im je poručio da iz stana neće izaći nikad, zbog čega su oni podneli tužbu Prvom osnovnom sudu.

Porodica živi u Francuskoj, a sa podstanarom su potpisali ugovor do 2026.,a kako priča Snežana Dukanac, stan je pripadao majci njenog supruga Marka i oni su živeli u njemu do 2014. godine, kada su se zbog lečenja deteta odselili u Francusku. Stan im je čuvao i obilazio prvi komšija, kojem su dali ključ, ali se on posle dve godine odselio.

"U tom periodu je i mojoj svekrvi Maji otkrivena teška bolest i u tom našem haosu, pozvala nas je njena prijateljica i rekla da se vlasnik apoteke, koja se nalazi u zgradi gde je stan, raspituje da ga iznajmi. Kazala je da je spreman na investicioni ugovor, što je značilo da će uraditi parket i stolariju, a zauzvrat će određeno vreme u njemu stanovati besplatno. Ugovor smo sklopili u avgustu 2016. na deset godina i nakon završetka njegovih radova trebalo je uporediti troškove sa našom cenom izdavanja. Stan sa terasama ima 97 kvadrata i svekrva je odredila cenu od 300 evra, jer nam je bilo bitno da ga neko čuva", priča Snežana za "Novosti".

Snežana kaže da je podstanar renoviranje počeo 28. avgusta, a uselio se 1. novembra 2016. godine.

"Tada kreću problemi, jer je on promenio bravu, a meni i suprugu odbio da preda ključ od nove. Rekao nam je da će ga dati samo vlasnici stana, mojoj svekrvi, koja se tada lečila na onkologiji u Francuskoj. Pokušavali smo da se dogovorimo sa njim, jer moj suprug ima ovlašćenje overeno kod notara za raspolaganje stanom u ime i za korist majke, ali nismo uspeli. Podstanar je sam odredio dve godine stanovanja za radove, ali mi nikada nismo uspeli da dođemo do spiska svih radova koje je izveo u stanu, jer nam je u mejlovima različito pisao", priča Snežana.

Sedam godina nisu ušli u svoj stan

Kako kaže, za svih ovih sedam godina nijednom nisu uspeli da uđu u stan i vide kako on izgleda. Ona u Beograd dolazi dva puta godišnje i tada boravi kod svojih roditelja. Kaže da kada dođe zimi i traži od podstanara da uđe i vidi stan, on joj odgovori da ima grip, a kada dođe leti, on kaže da nije u Beogradu.

"Rekao nam je da je naše stvari prvo prebacio kod svojih roditelja, a onda u magacin gde drži lekove za apoteku. Svekrva je 2018. prepisala stan sinu i zvala je podstanara da mu to kaže i da dođe da obiđe stan, a on je tada odbio i rekao da može da dođe samo vlasnik Marko. Čak joj je napravio scenu i svašta joj neprijatno rekao, jer je sinu prepisala stan", priča Snežana.

Ona navodi da im je na kraju 2019. godine podstanar obećao da će se sve srediti i molio da formalno prijave u stanu sina njegove partnerke, kako bi dete moglo da ide u obližnju školu, pa su ih oni prijavili sve troje, iako kaže nije bilo reči da bilo ko osim njega živi u stanu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Posle toga opet nastavljamo da se prepucavamo mejlovima. Suprug Marko mi je 2020. dao ovlašćenje i tada saznajem da oni žive sa njim u našem stanu, a da je ta žena svoj stan izdala sa našim stvarima u njemu. Prošlo leto nam je rekao da neće biti tu u julu i avgustu, a mi saznajemo da se vratio 3. avgusta. Suprug i ja dolazimo sa dva svedoka 21. avgusta na vrata i oni nam ne daju da uđemo, već njegova partnerka izleće i vređa me, pa sam zvala policiju. Policija ih je pitala da uđemo, a oni su rekli da ne može", priča ona.

Snežana kaže da su na kraju angažovali advokata, koji je njihovom podstanaru poslao mejl sa zahtevom da Dukancima predaju primerak ključa, da vrate njihove stvari u stan i da se osobe koje u njemu žive, a nisu predviđene ugovorom isele. Odgovor nisu dobili.

"Podstanar je na svoju ruku u našem stanu napravio sef za držanje oružja i bez našeg znanja držao je pištolj u našem stanu od 2016. do 2018. godine. On ima dozvolu za držanje tog pištolja, ali on u tom periodu nije bio prijavljen u našem stanu, što znači da ga je nezakonito tu doneo i držao. Skinuo je i broj 11 sa stana i doveo i psa u stan. U našoj kući radi šta hoće - kaže Snežana Dukanac za "Novosti".

Hoće da plate kiriju

Snežana Dukanac kaže da su oni po raskidu ugovora zatvorili račun u Srbiji na koji je uplaćivana kirija i sa kojeg su plaćali porez.

"Nakon svega njihova advokatica nas pita na koji broj računa zakupci mogu da uplate kiriju, što je apsurd", navodi Snežana.