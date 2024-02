Učenicu osnovne škole iz Niša napale su tri vršnjakinje, zato što nije uskladila boju duksa s bojom ranca i što je dobila peticu iz njemačkog!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dvije učenice sedmog i jedna učenica osmog razreda jedne osnovne škole u Nišu, maskirane fantomkama, prije nedelju dana presrele su jednu učenicu i krvnički je udarale kamenom u glavu samo zato što nije uskladila boju duksa s bojom ranca i što je dobila peticu iz njemačkog!

Prof. dr Igor Novaković, zamjenik predsjednika Skupštine Grada Niša potvrdio je ove navode, a žrtva vršnjačkog nasilja je ćerka njegovog prijatelja. Novaković je najprije o ovom problemu pisao na društvenim mrežama, gdje je naveo da ta djevojčica duži vremenski period trpi nasilje, što verbalno, što neverbalno zbog garderobe, ali i odličnog uspjeha u školi.

"Poslednji put su je, maskirane fantomkama, napale tri drugarice. Udarale su je kamenom u glavu što nije uskladila boju duksa s bojom ranca. Nekoliko puta su obaviještavani direktorka, psiholog, školska uprava, razredna, MUP... I ništa! Taj ćošak ne pokrivaju kamere?! Probao sam da pomognem. Nismo uspjeli. Dijete je uplašeno i ona će promijeniti školu. Zlostavljači ostaju i naći će novu žrtvu. I posle se dogodi "Ribnikar", napisao je.

Novaković je u razgovoru za Kurir rekao da se djevojčica već ispisala iz te škole zbog torture!

"Napale su je tri djevojčice na putu od škole do kuće. S jednom od njih išla je u isto odeljenje. Prethodno veče su joj poslale i prijeteću poruku na Instagramu da će dobiti batine ukoliko dobije peticu iz njemačkog. I dobila je peticu jedina. I dobila je i batine!", ističe Novaković.

Kaže i da će na narednoj sjednici Skupštine Grada Niša govoriti o problemu vršnjačkog nasilja, kao i da je škola dužna da vodi računa i kad se nasilje dešava izvan njenih zidova.

"Nije prvi put da ova djevojčica doživljava nasilje, bilo ono verbalno ili neverbalno, roditelji su to prijavljivali, govorili su im: "Riješićemo, riješićemo", i na kraju je došlo do toga da je udaraju kamenjem po glavi! Išla je kod ljekara, nosi zavoje. To se inače tretira kao treći stepen vršnjačkog nasilja. Ovo su sve propusti u nerješavanju ovog problema, sada je škola pod dnevnim nadzorom školske uprave i dužni su da načelniku svaki dan podnose izvještaj", navodi Novaković.

Ističe i da je u pitanju veća grupa djevojčica koje su se organizovale da maltretiraju ostale đake, bez obzira na pol:

"Zapanjen sam! Ćerka mog prijatelja nije htjela ni da čuje da više ostane u toj školi, ispisala se i u novoj ustanovi je lijepo prihvaćena",

Zvali smo i školu, ali nam je rečeno da direktorka nije tu, kao i da nazovemo kasnije. Kada smo opet pozvali, rekli su nam da pitanja pošaljemo mejlom, što smo i učinili, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovore.

Prema informacijama kojima Ministarstvo prosvjete raspolaže, među učenicama ove škole (za koje roditelj tvrdi da su učesnice incidenta) jeste bilo sukoba u prošlosti, zbog čega je škola u proteklom periodu sprovodila pojačan vaspitni rad.

"Kada je riječ o incidentu koji pominjete, on se desio van škole, prijavljen je policiji od strane roditelja napadnute djevojčice i policija, u skladu sa nadležnostima, utvrđuje okolnosti i vinovnike napada. Škola za sada nema potvrdu identiteta djece koja su učestvovala u ovom incidentu. Po dobijanju zvaničnih informacija škola će preduzeti dalje mjere i aktivnosti u odnosu na učenike u skladu sa zakonom. Školska uprava Niš, pratiće postupanje škola, pružaće savjetodavnu podršku školama, a u slučaju potrebe Ministarstvo će u školu uputiti prosvjetnu inspekciju i prosvjetne savjetnike", naveli su iz resornog ministarstva za Kurir.