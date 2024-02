Dušan Zdravković je opisao šta je sve njegova ćerkica prošla kada su saznali da ima veliki kašalj.

Izvor: Kurir

Prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje, od velikog kašlja je od marta 2023. u Beogradu oboljelo 769 ljudi, ali se vjeruje da je broj zapravo veći. Ministarstvo zdravlja je nedavno navelo da je u prethodnih 13 mjeseci evidentirano četiri smrtna slučaja uzrokovana velikim kašljem kod nevakcinisane djece mlađe od tri mjeseca.

U saopštenju Ministarstva zdravlja i Batuta od 31. januara, stoji da su od 1. januara 2024. zaključno sa 31. januarom, prijavljena ukupno 253 potvrđena slučaja pertusisa kod kojih je dijagnoza postavljena od početka 2024. godine. U navedenom periodu prijavljen je jedan smrtni ishod uzrokovan pertusisom kod nevakcinisanog djeteta mlađeg od tri mjeseca.

Takođe, kako je saopšteno, tokom prošle godine na teritoriji Srbije su prijavljena ukupno 1.342 potvrđena slučaja velikog kašlja. U tom periodu, od početka sezone respiratornih infekcija, prijavljena su tri smrtna ishoda kod nevakcinisane djece mlađe od tri mjeseca, kod kojih je potvrđen pertusis.

Dušan Zdravković otac je bebe koja je u oktobru, sa samo dva mjeseca, oboljela od velikog kašlja. Kako navodi, u oktobru se prehladila, isto kao i njena majka. Počelo je kašljem i laganom temperaturom. Pošto kašalj nije prolazio, roditelji su bebu odveli prvo u Dom zdravlja na Novom Beogradu. Tamo je dobila terapiju koja je uključivala inhaliranje i sve ono što spada u redovnu terapiju za bebe kada se prehlade.

Međutim, prehlada nije prolazila, već se pogoršavala. Beba je svakim danom počela sve više i jače da kašlje, pa su je odveli u Institut za majku i dijete. Dušan kaže da prije ovoga što se desilo o velikom kašlju nije gotovo ništa znao. "Mala je počela non-stop da kašlje, i djelovalo je da je to kašalj koji gnjavi, ali da nije bio ništa specijalno. Sve se dešavalo u oktobru. To je trajalo nekoliko dana i noći, i ona nije mogla normalno da spava zbog toga. Nakon nekoliko kontrola u Domu zdravlja Novi Beograd, naša pedijatrica počinje da sumnja da nije možda veliki kašalj u pitanju, iako tada ni reči nije bilo o epidemiji. Svi su smatrali da je ta bolest iskorijenjena. Ona nas hitno upućuje u Institut za majku i dijete, kako bi se ispitalo da li je u pitanju veliki kašalj. I tu se potvrdila teza da je u ovakvim trenucima najbitnije da se naiđe na ljekara koji zna da prepozna bolest i da saopšti dijagnozu. To su bile pedijatrica u Domu zdravlja i pulomološkinja iz Instituta za majku i dijete, koje su prepoznale veliki kašalj i preporučile hospitalizaciju u bolnici ‘Dragiša Mišović’, na Klinici dječje pulmologije, kaže Dušan.

Potvrđivanje dijagnoze

"Kada smo došli u bolnicu 'Dragiša Mišović', neki od ljekara se nijesu slagali sa ovom dijagnozom i ponavljali su da je ona (bolest velikog kašlja) iskorijenjena. Nažalost, nijesu bili u pravu. Uslijedile su analize i poslije čekanja od dvije nedjelje, test je pokazao da se zaista radi o pertusisu, odnosno o velikom kašlju", dodaje.

Dušan napominje da oni nijesu 'bježal'“ od vakcine, ali napominje da još nije bilo predviđeno da se beba vakciniše, zato je i došlo do komplikacija. "Mi nijesmo bježali od vakcine, mi smo trčali ka njoj. Jednostavno, ova bolest ju je stigla prije termina. Nije stigla da se vakciniše zato što je dobila veliki kašalj prije vakcinacije. Uobičajeno je, koliko znam, da djeca vakcinu za veliki kašalj primaju trećeg ili četvrtog mjeseca. Nismo antivakseri, niti išta u tom smislu. U svijetlu ovoga što sam rekao želim da istaknem da se u pojedinim zemljama Evrope protiv velikog kašlja vakcinišu trudnice u trećem tromjesečju trudnoće, tako da su i majka i plod zaštićeni od bolesti. Kod nas to nije praksa. A nama se desilo da i moja supruga i beba imaju veliki kašalj. Supruga je to bolje podnijela, ali beba nije. Pritom, mi je nijesmo mnogo izvodili napolje, niti dovodili u situaciju da je u nekoj ‘masi’, ali ju je bolest ipak zakačila", kaže Dušan.

Beba je hospitalizovana u 'Mišoviću', određena joj je terapija, ali njoj se stanje komplikuje, i kašalj postaje sve gori. "Sreća je što u ‘Mišoviću’ imaju specijalizovanu dječiju pulmologiju i oko nje su bili najveći stručnjaci. Uslovi u klinici su dobri, tako da sam ja imao krevet pored svoje ćerke, i mogao sam da budem uz nju sve vrijeme. A to će biti ključno u tim trenucima. Kreće pogoršavanje bolesti, i ona na svakih pola sata, sat vremena počinje jako da kašlje. Dobila je terapiju, ali je veliki kašalj jako ozbiljan i jako nezgodan, jer ga zovu – stodnevni kašalj, zato što traje tri mjeseca. Kod odraslih ljudi je simptom da ih taj kašalj dugo muči, davi, i jako im je naporno. Djeca koja su u školskom uzrastu, kada imaju veliki kašalj, toliko kašlju da krenu da povraćaju, dešava se i da im pucaju kapilari u oku, pa im beonjače budu modre. Dešava se i da se onesvješćuju od kašlja. A kod malih beba je najopasnije. Za njih je to opasno po život“, konstatuje Dušan Zdravković.Životno ugrožena, cio konzilijum se uključio u oporavak