Učenica je davila vršnjakinju u Borči.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Učenica mlađeg razreda OŠ "Jovan Ristič" u Borči juče je davila svoju vršnjakinju. Ova informacija objavljena je na storiju Instagram grupe "Grupa_kkbops".

"U OŠ "Jovan Ristić" djevojčica je davila djevojčicu koja je nađena bez daha na podu", navedeno je u poruci. Iz škole su odgovorili da je do incidenta došlo, ali da sukob učenica nije imao za posljedicu gubitak svijesti. "U našoj školi došlo je do incidenta između dvije učenice mlađih razreda tokom kojeg je došlo do sukoba i do neprimjerenog fizičkog kontakta.

Škola je u skladu sa zakonom i propisanim procedurama u ovakvim situacijama odmah obavijestila roditelje i uključila ih u rješavanje ove situacije. Naglašavamo da sukob učenica za posljedicu nije imao gubitak svijesti, ali su obije djevojčice bile vidno uznemirene. Nakon razgovora sa učiteljicom učenice su se smirile i ostale na nastavi do kraja dana", navela je direktorka ove osmoletke dr Andrijana Šikl-Erski.

Ona je razgovarala sa roditeljima ovih učenica o načinima da se situacija riješi u najboljem interesu djece što je, svakako, i cilj škole, ali i roditelja. "Kada su u pitanju mjere koje će se sprovesti prema učenicama, Tim za zaštitu se odmah sastao i utvrdio mjere podrške za učenicu koja je pretrpjela nasilje, a da će se sa djevojčicom koja je počinila nasilje intezivirati vaspitni rad kao i da će biti pokrenut vaspitno-disciplinski postupak.

Roditelji obije učenice će biti uključeni u realizaciju svih ovih mjera. Škola je obavijestila Školsku upravu, Ministarstvo prosvete, MUP (školskog policajca). Škola će sa pažnjom pratiti rezultate i efekte sada utvrđenih mjera i u dogovoru sa roditeljima dalje postupati u ovom slučaju u najboljem interesu djece", dodala je ona.