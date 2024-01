Učenik škole u Subotici je prijetio da će pobiti cijeli razred, a đaci i roditelji se već neko vrijeme bore i trude da riješe ovaj problem.

Učenik osmog razreda Osnovne škole "Sečenji Ištvan" u Subotici "prijetio je da će pobiti cijeli razred, razrednog starješinu i nastavnicu hemije", tvrde za "Blic" roditelji djece koja pohađaju ovu školu. Pojedini roditelji kažu da su prijetnje upućene samo nastavnici hemije, dok većina stoji iza informacije da je pomenuo i vršnjake i druge nastavnike.

O svemu su obaviještene nadležne institucije, a prema nalogu Višeg tužilaštva u Subotici protiv njega će policija podnijeti krivičnu prijavu zbog ugrožavanja sigurnosti. Prema riječima majke jednog od učenika "isti dječak je i ranije napadao njeno dijete uz iste takve prijetnje", dok otac učenika nižeg razreda kaže za "Blic" da se "učenik prošlog ponedjeljka loše ponašao na jednom času zbog čega je škola donijela odluku da bude suspendovan sa nastave pet dana, a što je navodno kod njega izazvalo revolt".

Došao u školu da prijeti

"Međutim, za vrijeme suspenzije on je djevojčici iz škole sa kojom se druži rekao da će "ih sve pobiti, i razrednog starješinu i nastavnicu hemije". Ne znam koliko su tačne tvrdnje da se nastava u četvrtak odvijala iza zatvorenih vrata, ali očigledno se nešto dogodilo ako su reagovali i policija i tužilaštvo", kaže Subotičanin i napominje da neće pustiti svoje dijete u školu ako se ne riješi problem sa tim dječakom.

"Potrebna mu je pomoć"

"Svi znamo da dječak ima problema. Njemu je potrebna pomoć i spremni smo da pomognemo, ali ne možemo da dozvolimo da se ponovi, ne daj bože, "Ribnikar". Nikome nije svejedno. Zahtjevaćemo da nam se prvo kaže šta se tačno dogodilo i da se nađe neko rješenje, da se niko ne osjeća ugroženo i nebezbjedno", izjavio je ovaj otac za „Blic“.

Sve nadležne institucije upoznate sa ovim slučajem

U Policijskoj upravi Subotica kažu da je školskom policajcu koji se nalazio na dužnosti u školi prijavljen problem koji nastavno osoblje ove škole ima sa jednim učenikom osmog razreda. "O svemu je upoznato Više javno tužilaštvo u Subotici koje je naložilo da se protiv ovog učenika podnese krivična prijava zbog sumnje da je učinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti – saopštili su iz policije.

Direktorka OŠ „Sečenji Ištvan“ Kristina Antal Dinčić kaže u izjavi za 'Blic' da prema informacijama koje su se pojavile i u vezi sa njima škola je preuzela sve što je u njenoj nadležnosti. "Škola je obavijestila sve nadlžene insitutcije. U školi se nije desio incident i to je sve što mogu trenutno da vam kažem pošto je ceo proces još u toku", kaže Kristina Antal Dinčić.

"Sve smo pokušali, ali ne vrijedi"

Majka učenika, koji pohađa nastavu u istom odjeljenju sa dječakom koji je, kako tvrde roditelji, uputio prijetnje vršnjacima i nastavnicima, kaže da 'njenog sina napada tri godine'. "Vjerujte, sve smo pokušali, i razgovore sa psihologom, s njim, njegovom majkom... Na sve solucije smo pristajali. Znamo da dječak nije dobro, ima probleme, to niko ne spori, ali to nikome ne daje za pravo da nekome prijeti, da udara i malretira nekoga, pogotovo su prijetnje nožem bile strašne. Moje dijete je prvi put napao u petom razredu, fizički u učinioci. Htio je da odbrani drugaricu kojoj je taj dječak zavrnuo ruku i rekao mu je samo: 'Molim te, ostavi je na miru', ali on je nasrnuo na njega, zaletio se, a moje dijete se odbranilo tako što ga je oborio na zemlju. Pred drugom djecom je mom sinu rekao: 'Sačekaćemo te ja i moji drugari i izbošćemo te nožem!' Svi su bili u uplašeni", tvrdi majka.

Sa sinom je otišla kod psihologa i direktora i prijavila incident, a kako je bio pomenut nož, sve je prijavljeno i policiji. "Ne možemo znati da li je ozbiljno mislio ili je to rekao u afektu. U školi sam zahtjevala da se to dijete makar prebaci u drugo odeljenje, drugu smjenu, bilo šta da urade, ali odgovor je uvijek bio da ne mogu to da urade, već će malo više da obrate pažnju na njega. Agonija se ponavljala periodično, jednom u pola godine. Recimo, na kraju sedmog razreda to dijete je prišlo mom sinu na hodniku, zaletjeo se i psovao mu je majku i oca...Djeca su nam ispričala da moje dijete njega ni u jednom trenutku udario, već se branio odgurujući ga, a ostala djeca su ga udaljila. Zaletao se na njega kao da će da ga gurne sa stepenica. Dok je moje dijete silazilo niz stepenice gađao ga je školskim rancem", kaže sagovornica.

Nakon toga su organizovani razgovori sa majkom dječaka jednom nedeljno u školi s ciljem da se djeca pomire. "Kako svom djetetu da objasnim da se ponaša prema njemu kao prema dobrom drugaru ako mu on to sve radi? Konstantno smo u strahu šta će uraditi ako ga vidi negdje na ulici. Sada se obrušio na sve", kaže majka učenika „Sečenji Ištvan“.

Pretnje na Instagramu

"Krajem avgusta prošle godine, na „Instragramu“, u grupi osnovaca iz Subotice, u kojoj se uglavnom dogovaraju gdje će igrati fudbal, gdje će se videti, on je poslao fotografiju noža i prijetio da će doći u naselje i sve ih pobiti. Vidjela sam te poruke jer pratim društvene mreže svog djeteta, sve sam skrinšotovala i poslala razrednom. Tada moje dijete napolje nije izlazilo 15-20 dana. Nije to šala, mogu da ne budu prazne prijetnje. Meni je žao tog djeteta, ali neko s njim mora da radi. Nije bezbjedno da ide u školu, plašim se i šta će biti kada se završi škola, kada krenu da izlaze. Nikada neću biti mirna. Posle ovog što se sada dogodilo, naravno da sam se jako uplašila jer znam da ima pik na moje dijete", kaže sagovornica i dodaje da će u ponedeljak u 16 sati ispred škole biti održan protest roditelja. "Imali smo roditeljski i dali smo ultimatum : ako on dolazi u školu, naša djeca neće dolaziti. Neka nađu neko rješenje. Tražimo veću bezbijednost naše djece", kaže je ova majka.

